兄弟領光母222萬 被姑姑告詐欺取財判無罪定讞

莊姓兄弟被控侵吞其母200多萬元存款，被姑姑提告詐欺取財，經高雄高分院改判無罪，高雄高分檢不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

2024/10/26 06:45

〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖莊姓女子被法院裁定為大嫂的監護人後，發現大嫂的存款2百多萬元，被2名兒子飽入私囊而提告，並經地院依詐欺取財等罪判刑，但高等法院高雄分院認為兄弟領取存款，均經其母同意，改判無罪，檢方上訴被駁回、定讞。

檢方指出，2018年4月間，歐婦因罹患巴金森氏症、憂鬱症等疾病，經其夫萬姓男子送往澎湖西湖鄉「四季長照中心」照顧後，他卻在同年5月初過世，改由他的妹妹莊女負責照顧大嫂。

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2020年4月21日，澎湖地院裁定莊女為歐婦監護人後，赫然發現大嫂的存款，被其子莊姓兄弟在3年內陸續提領共222萬元，憤而提起告訴，地院依偽造文書、詐欺取財罪，分別判處莊姓兄弟1年2月和1年半刑，2人不服上訴。

高雄高分院認為莊姓兄弟自取得其母存摺等文件，到提領只剩71元，時間長達2年8月，若未經其母同意或授權，應會立即提領一空，以免被發覺而盜領計劃失敗，不僅拿不到錢，反而吃上官司，因此認定罪證不足。

檢方不服判決上訴，最高法院認為原審判決認事用法並無不妥，駁回上訴並確定。

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