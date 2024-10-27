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    馬國車手 分文未得判4年

    馬來西亞車手到東勢地區取款。 （警方提供）

    馬來西亞車手到東勢地區取款。 （警方提供）

    2024/10/27 05:30

    〔記者張瑞楨、張文川／綜合報導〕大批馬來西亞籍華人被人蛇集團引進台灣擔任詐騙集團的線上車手，在警方積極查緝下，「外來車手」也頻頻落網，其中一名上繳贓款的車手，尚未拿到分文酬勞就落網，結果所涉兩案各被判刑一年八月、二年四月，合計判刑四年，而且還得賠償詐騙受害的損失。

    坐完牢才驅逐出境

    法界人士說，外籍車手未來遭判刑確定須入獄時，必須在台灣關到執行完畢，才會被驅逐出境，與國內詐騙犯的處遇一樣，不會有任何寬待。

    台中市警方逮捕一名剛滿十八歲的馬籍男子陳偉進（TAN WEI CHIN），他於今年七月底入境台灣，擔任詐團的「三線車手」，八月中旬轉交兩名被害人共一一二萬元贓款被捕，陳供稱他的酬勞是五萬元台幣，但尚未拿到分文就被抓；雖然如此，法院並不同情來台犯法的外國人，兩案依加重詐欺取財罪各判刑一年八月、二年四月，待未來確定後宣告執行刑。

    另一方面，馬籍華人庫馬（KUMERESAN MUNIANDY）今年一月底入境台灣，二月八日在台南一家超商提款十五萬元交給上手後落網，他辯稱遇到豔遇，一名女子先請他喝咖啡，再請他幫忙領款，法官不採信如此不合情理的辯詞，將他判刑一年二月；不僅這件案子，庫馬還另涉兩案審理中。

    馬籍華人李友傳去年五月來台當車手，在嘉義縣向被害人收取一五○萬元時，連同監督的車手頭一起被捕，他否認犯行，仍被一審法院判刑十一月，車手頭僅判七月；李男上訴質疑判決不公，但改口認罪，二審以其坦承犯行，改判刑六月，但不宣告緩刑。

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