設局幣商果汁摻毒 詐賭1500萬 判6年

男子設局幣商，找傳播女在果汁摻毒後詐賭1500萬，判刑6年。圖為示意圖。（資料照）

2024/10/27 05:30

法官︰欺誘被害人施用毒品詐財 惡性不輕

〔記者王定傳／台北報導〕男子王春成、姜姓及張姓男子等人，因得知沈姓男子買賣比特幣收益頗豐，竟設局以開慶生趴為由，將沈男誘拐到摩鐵，趁機將Ｋ他命等毒品摻入果汁中，待沈男喝下意識模糊之際，玩起俗稱「十八豆仔」的擲骰子比大小，詐稱沈男輸了一千五百萬元，騙得兩百六十萬元，沈男事後查覺有詐而報警。新北地院審理後，依以欺瞞方法使人施用第三級毒品罪，判處王男六年徒刑，姜、張二男逃亡通緝中。

找傳播女下藥 得手260萬

檢警調查，王男透過姜、張得知沈男投資比特幣賺很大，遂起貪念，三男議定以下藥、詐賭方式騙錢，二○二○年四月卅日下午五時許，張男以幫姜男慶生為由，邀約沈男到新北市泰山區一間摩鐵包廂開派對慶祝。

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檢警查出，沈男到場後，姜、張即利用一名不知情的傳播女，在沈男的果汁內偷偷攙入Ｋ他命、一粒眠、喵喵等毒品，讓沈男喝下，沈男飲後意識逐漸模糊，漸失辨識與判斷能力，王等三人依計畫和沈男玩起擲骰子比大小，玩沒多久就向沈男謊稱已輸了一千五百萬元。

驗尿才知被下藥 沈男報警

檢警追查，王男隨後指示隨他一同到場的一名員工及司機向沈男討債後，即先行離去。員工與司機再夥同姜、張二男，將沈男帶往台北市一間KTV商討如何還賭債。沈男誤以為真的賭輸一千五百萬元，隔日交付現金台幣二三○萬元、港幣九萬一五○○元，又簽立一千萬元借據和三張本票。沈男事後覺得不對勁，到醫院採尿送驗，才知道自己當天遭下藥騙錢。新北地院合議庭斥責王男以欺瞞方式誘使被害人施用毒品再予詐財，惡性不輕，危害社會治安，量處徒刑六年，其員工和司機亦依加重詐欺罪各判兩年徒刑。

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