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    購物接獲帳號異常簡訊⋯女點連結帳號遭盜 冒名行騙

    刑事警察局預防科昨表示，近期出現詐騙集團設局盜取民眾的通訊軟體帳號與手機號碼後，立即冒名傳訊向其親友借錢，提醒民眾小心別上當。（記者邱俊福攝） 借錢

    刑事警察局預防科昨表示，近期出現詐騙集團設局盜取民眾的通訊軟體帳號與手機號碼後，立即冒名傳訊向其親友借錢，提醒民眾小心別上當。（記者邱俊福攝） 借錢

    2024/10/27 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局預防科昨表示，近期出現詐騙集團設局盜取民眾的通訊軟體帳號與手機號碼後，立即冒名傳訊向其親友借錢，誘騙其匯款，中部一名王姓女子就因此遭冒名行騙她的女同事，警方提醒民眾小心別上當。

    刑事局表示，王女日前於不明的一頁式購物網站留下自己的通訊軟體「WhatsApp」帳號及門號，不久即收到一則不明簡訊稱她的WhatsApp帳號異常，需要重新驗證，否則將永久刪除帳號。

    王女不疑有詐，依照來訊指示點擊其附帶的驗證連結，填寫個人基本資料、手機門號等資料送出後，該不明連結繼續要求她輸入驗證碼，王女的WhatsApp此時也同時顯示驗證碼，致使王女誤信該連結的真實性，配合驗證流程而於連結中填入驗證碼，殊不知王女已將帳號交給不法分子，遭其盜用。

    隔天上班時，林姓女同事告訴她已依指示匯款，王女大惑不解，待下班後查看WhatsApp，發現她與林女間有一段屏蔽封存的對話紀錄，解開後查看發現她前一天驗證帳號後，詐騙人員旋即登入她的帳號，向林女表示急須借錢，王女這才驚覺帳號遭盜用，冒名借錢。

    刑事局表示，近年盜用帳號的資安事件頻傳，詐團利用民眾愛撿便宜或恐懼等心理，寄發釣魚訊息聲稱優惠到期或將刪除帳號，向其騙取帳戶或信用卡驗證碼，進而盜刷信用卡，或盜用帳號向其親友借錢。

    警方提醒民眾勿於不明網頁、連結上輕易留下個資及聯繫方式，以免遇詐；若有親友來訊借錢，應詢問對方彼此才知道的私事「通關密語」，若通訊帳號異常、疑曾被不明裝置登入，則應立即登出以確保帳號安全。

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