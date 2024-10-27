不支倒地、墜谷喪命！南投山難頻傳 10月已8起釀3死

近期秋高氣爽吸引山友登山，但南投10月以來已有8起山難釀成3死，像在南三段就有女山友在無雙吊橋附近摔落200公尺溪谷身亡。（南投縣消防局提供）

2024/10/27 18:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期秋高氣爽，吸引許多民眾登山，卻也頻傳山難，南投縣10月已發生8件山難，造成3人死亡，相較去年同期16件雖未增加，但死亡卻從0件增至3件，其中2死都是不支倒地失去呼吸心跳，另有一起墜谷喪命，頻繁山難也讓消防人員疲於奔命，南投縣消防局表示，民眾登山應做好體能鍛鍊，若身體不適切勿勉強登山，以維護自身安全。

消防局指出，10月南投累計8件山難造成3死，其中本月中旬一隊登山團攀登鹿谷鳳凰山，但一名67歲成員卻因身體不支倒地、失去呼吸心跳，消防人員上山最後只能將遺體帶下山；另在下旬也有68歲山友隨隊到鹿谷攀登金天縱走，同樣是半路倒地失去呼吸心跳，消防人員花了將近9小時，才徹夜將遺體帶下山。

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另在長程路線南三段，下旬也有男女山友前往無雙吊橋時，其中42歲女山友不慎摔落200公尺溪谷，搜救人員花了一整天才將遺體從陡峭深谷拉回步道。

昨（26日）則有獨自前往阿里山眠月線廢棄鐵道登山的56歲山友，回程因起大霧迷路，搜救人員從南投驅車前往阿里山，轉搭鐵道板車進入登山口徒步救援，所幸山友後來跟隨一支回程的登山隊下山，才順利與搜救人員會合。

消防局說，秋季天氣穩定適合登山，但民眾登山應做好體能鍛鍊，並注意自身狀況，如有三高等心血管疾病，更要留意身體在登山過程的變化，如有不適切勿勉強登山，應適時下撤，並要做好配速防止體力透支，避免登山過程腿軟不慎踩空失足受傷。

秋季天氣穩定吸引山友登山，但南投10月以來已有8起山難釀成3死，其中2死是不支倒地，另1起則是墜谷喪命。（南投縣消防局提供）

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