獨家》中配「亞亞」3人廢止居留許可 健保及工作權強制取消

中配劉振亞在武統影片中叫囂「寶島上已經插滿了五星紅旗，想想都讓人開心」，近日已被廢止依親居留許可，強制取消健保及在台工作權。（擷取自中國台灣網）

2025/03/24 08:07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配「亞亞」、「小微」、「恩綺」鼓吹武統侵略台灣，被移民署廢止居留許可，須限期離境。知情官員透露，除管制5年不得再申請依親居留外，3個人的健保、居留期間的工作權，也都一併強制取消，不得享用健保及在台工作。

據了解，近日有大批民眾向移民署等單位，檢舉中配網紅拍片統戰宣傳或唱和武統的行為，包括開手搖飲的中配陳彩虹，經常在台北街頭進行紅統直播的中配「灣灣小月」，及發表「遲早紅旗插滿台灣」武統言論的中配「關關」，已被官方列入調查。

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知情官員受訪表示，這些中配有些是在抖音上要賺取中國粉絲的流量，刻意呼應中共武統主張，以此賺粉、刷流量。利用兩岸資訊落差、中國民眾不清楚台灣這邊情況，在那直播和拍片亂講，嚴重製造兩岸對立，甚至揚言要在台灣插滿五星紅旗，政府不可能一直容許這種消滅我國的主張，一定會依法裁處。

官員指出，重點是這些中配背後有無中共的力量在牽頭，相關單位都會進行查處。有的中配則是為了吸引中國民眾「抖內」（donate）及直播帶貨賣東西，才有過激言行，以支持武統來賺取流量。

「移民署接到很多檢舉案件，都會積極調查處理！」官員提及，國人對於鼓吹武統，支持中國侵犯台灣的戰爭，認同消滅中華民國的都相當反感，政府一定積極查辦，會有嚴格的行政調查，「行政權會跟台灣人民的主張站在一起，展現公權力力度」。

官員說明，只要違法態樣清楚，政府一定會嚴格執行公權力。中配來台要取得依親居留許可，才能享有台灣的健保及工作權，被廢止居留許可，健保也會被強制取消，也不能在台灣工作。

他強調，劉振亞等廢止居留許可後，若不自行出境，移民署會強制依法執行，「我們希望你限期內能夠離開，若不願意離開，政府一定會強制讓你離開」。

名為「灣灣小月」的中配在抖音、YouTube等平台擁有超過20萬名追蹤者，她經常在台北街頭進行紅統直播，已有民眾向官方檢舉。（圖擷取自「灣灣小月」YouTube）

中配「小微」（左）、「恩綺」（右）在社群上宣揚武統台灣，21日遭移民署廢除居留許可。知情官員透露，兩人健保及在台居留期間的工作權，均一併取消。（圖擷取自抖音）

中配「關關」多次在抖音發表武統言論，現已將多數相關影片刪除，也將帳號名稱「關關［中國台北］」改成「小辣椒［中國台北］」，已有民眾向政府單位檢舉。（圖擷取自抖音）

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