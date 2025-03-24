糗了！白營邀公務員代表宣講 他轟亂刪預算：吳春城最壞示範

台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇。（圖翻攝自YT「民眾之聲」）

2025/03/24 00:06

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨啟動下鄉宣講，到地方說明當前政府遇到的難題，藍白也跟著發起宣講活動，號稱要反制綠營到各地去「造謠」。民眾黨週日（23日）在新北板橋車站北2門旁舉辦「人民要當家」宣講，邀請到台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇上台發言，沒想到朱智宇直指此次預算刪減有許多項目明顯未經過充分討論、不尊重專業，有的甚至是為了滿足個別委員的需求，在這一點上，因「壯世代爭議」請辭下台的前立委吳春城就做了最壞的示範！

致力於為基層公務員權益發聲的台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇，23日受邀到民眾黨的宣講活動發言致詞。一上台，朱智宇就表示，「謝謝民眾黨的邀請，讓基層公務員的團體有這個機會在台上說出自己的心聲，而不是透過立法院的委員，以代言的方式去發表（他們）想像中公務員的需求到底是什麼。我也要特別提到，去年到現在，在預算刪減上面，做為一個基層公務員的看法。」

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針對預算刪減，朱智宇直言：「我必須要說，既然我們今天這個場合是要談『人民當家作主』，我們就更應該面對預算刪減上面所帶來的各項影響。（現在的）立委獲得人民支持，最後只是為了滿足自己的利益，而不是要去推動基於專業所推出來的政策，這個結果只會導致我們在預算分配上，並不是真正以專業、理性、科學的態度來執行政策、推出政策，而是滿足個人的利益與需求而已。」

他表示，「這一次的預算刪減當中，有非常多的預算刪減，是沒有經過充分討論的。我們看到的是，有些政黨（指國民黨）說，因為（勞保局）蒸飯箱無法開放給民眾使用，所以我刪了2億；甚至我們看到，國民黨的立委（指王鴻薇），因為消防員的戰術頭盔刪減了1億多的預算……。我們要問的是，如果是真的基於科學理性問政的專業底下，我們是不是應該好好地來談說，這個預算刪減是否對人民有影響，這才是真正的人民當家作主，或者是民進黨講的『人民是頭家』。」

朱智宇慎重表示，「今天的預算刪減，影響到的絕對不會是國會裡的113個立法委員，而是在現場各位、在大太陽底下坐在這邊聽著我們發言的台灣社會公民，預算刪減對我們的影響絕對會是最直接的！我由衷希望各位了解，做出決定的委員，他擁有的待遇跟社會地位，不會像各位一樣直接受到影響的時候，我們更應該要比立委對預算的凍刪跟分配更加敏感。」

朱智宇不僅打臉藍白先前對外宣稱預算刪減都有充分討論的說詞，還點名先前推動《壯促法》引發圖利及商標爭議、以「壯世代」為名凍結政府預算的吳春城，痛批某些立委刪凍預算根本不是基於專業，而是為了滿足個人的需求，「在這件事情上，吳春城前委員就做了最壞的示範！既然民眾黨標榜自己是『新政治』的政黨，我們在這些事情上就應該更謹慎。」

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