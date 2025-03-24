美第二夫人、國安顧問將率團訪問格陵蘭 總理批「高度挑釁」

美第二夫人烏莎將帶著其中一名兒子與代表團訪問格陵蘭。（美聯社）

2025/03/24 22:33

〔編譯林家宇／綜合報導〕白宮23日宣布，第二夫人烏莎．范斯（Usha Vance）與國家安全顧問瓦爾茲將於27至29日率團訪問格陵蘭，行程包括參訪美軍基地和歷史遺址。外界認為此行將加劇格陵蘭所承受的壓力以及與美國關係之間的緊張。

瓦爾茲與同行的能源部長賴特（Chris Wright）屆時會前往最北端的美軍事駐地「皮圖菲克太空基地」聽取軍方簡報，接著與烏莎一同參訪歷史遺跡，並出席由美國贊助，超過440隻雪橇犬參賽的全國雪橇犬競賽（Avannaata Qimussersu）。

請繼續往下閱讀...

白宮國安會發言人休斯表示，不應為此次的訪問而驚訝，美方代表團有信心，這會是建立尊重格陵蘭自決和先進經濟合作夥伴關係的契機，強調這是一次「了解關於格陵蘭及其文化、歷史和人民的平凡、簡單訪問」。

美國總統川普13日在白宮接待「北大西洋公約組織」（NATO）秘書長呂特時，申明「美國需要格陵蘭」，且認為美國佔據格陵蘭「將會成真」。

進入看守期的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）嚴詞批評美方此行「高度挑釁」。他向國內媒體指出，格陵蘭目前所處情勢，就連政治人物的妻子到訪都不能視為無害，並質問「國家安全顧問要在格陵蘭做什麼？唯一的意圖是要向我們耀武揚威」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法