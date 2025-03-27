幽靈連署頻傳 吳崢第二波告發領銜人涉偽造文書

民進黨發言人吳崢今日在律師許渝澤陪同下，赴北檢第二波告發連署罷免綠委的領銜人涉偽造文書等罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/03/27 11:49

〔記者王定傳／台北報導〕全國各地幽靈連署罷免頻傳，傳出罷免綠委連署有死者個資遭濫用情形，民進黨發言人吳崢之前已告發連署罷免民進黨立委吳思瑤、陳瑩、伍麗華及王定宇4人的領銜人，涉偽造文書等罪嫌；吳崢今日在律師許渝澤陪同再赴北檢，第二波告發連署罷免民進黨立委蘇巧慧等9人的領銜人也涉偽造文書罪嫌，吳崢強調：「國民黨想濫用台灣民主制度，以犯罪、偽造文書、抄名冊的方式攻擊民進黨委員，我們通通一個都不會放過」。

今年3月7日，吳崢在律師黃帝穎陪同下，前往北檢進行第一波告發，當時是告發連署罷免吳思瑤、陳瑩、伍麗華及王定宇4人的領銜人涉偽造文書等罪嫌。

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吳崢今日是告發連署罷免蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘、許智傑、黃捷、陳俊宇、林俊憲、吳沛憶共9人的領銜人，涉偽造文書、行使偽造文書及偽造印文署押等罪。

吳崢指出，全台灣各地國民黨針對民進黨立委發起的「惡罷」連署中，有非常高比例、高達3成、4成的不合格率，甚至有許多死者個資遭濫用情形，「死亡連署」少則28人、多則189人，加總已有1748名死者出現在國民黨的連署清冊中。

吳崢認為，這不僅是國民黨所稱，少數個別民眾反串、不小心填錯資料或民眾過度熱心把已過世的親人寫上去，他說：「這只有一種可能，就是國民黨組織犯罪、系統性地把手上的名冊拿出來抄，才會有這麼離譜的死亡連署」。

吳崢強調，民進黨會秉持上窮碧落下黃泉的精神，國民黨想濫用台灣的民主制度，用犯罪的方式、偽造文書、抄名冊的方式攻擊民進黨委員，「我們通通一個都不會放過」。

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