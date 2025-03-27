藍委要求保證育兒津貼領得到 呂建德提財劃法影響：無法承諾

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部針對「少子女化衝擊，如何營造友善托育環境」進行專題報告並備質詢，圖為衛福部次長呂建德。（記者方賓照攝）

2025/03/27 11:26

〔記者林惠琴／台北報導〕在野陣營凍刪總預算，藍委黃健豪被指，先前凍刪育兒津貼預算，竟跑去申請育兒津貼，引爆民怨。藍委陳菁徽今（27日）在立法院社福及衛環委員會強調育兒津貼一毛未刪，並請官員向人民說明不影響發放，但衛福部次長呂建德表示，少子女化對策共遭凍結1010萬元，恐影響相關業務推動，加上已通過財政收支劃分法，在考慮最壞情況下，無法承諾人民一定都領得到。

陳菁徽表示，黃健豪生了雙胞胎去申請育兒津貼，卻遭罷免、公民團體與側翼砲轟刪了育兒津貼還去領，但育兒津貼放在獎補助金裡面，「我們一毛未刪」，所以全國人民都領得到，請主管機關不要放任造謠或自己造謠。至於凍結少子女化對策的經費，完全與育兒津貼無關，10案案由都是與托育、監視器調閱等有關，其中不乏有綠委林月琴、王正旭委員的提案。

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呂建德指出，根據大院紀錄，少子女化對策共遭凍結1010萬元，要發放育兒津貼，總是要做相關業務的推動，而這些凍結就有直接或間接的影響。

陳菁徽強調，凍結案主要是希望政府提供更安全的托育環境，藍、綠、白陣營都有提案，期盼避免愷愷案重演。呂建德也保證會努力來進行相關推動。

不過，在陳菁徽問及今年是否所有人民都可以領到育兒津貼時，呂建德直言，如果財政收支劃分是目前的情況，「抱歉，我無法承諾」，強調作為行政官員，必須要把最壞狀況跟國人報告，財政收支劃分作法確實有影響。

陳菁徽不滿回應「你是可以代替行政院作回答是不是？」質疑現在財政劃分法，行政院連實施日期都沒有講出來，但呂建德就貿然說出財劃法會影響育兒津貼，砲轟「你為什麼要這樣恐嚇人民呢？」

呂建德則立場堅定地說，「人無遠慮，必有近憂」，強調他作為行政官員，就必須負責任，要把任何可能性考慮在內，包括對於人民的權益，都得做可能的這些打算。

雙方話語多次針鋒相對，陳菁徽指出，作為一個負責任的行政官員，是不是要好好的跟地方行政官員溝通，來發放育兒津貼？這才是負責任的行為。呂建德強調，作為一個行政官員，懇請委員支持少子女化對策的預算。

陳菁徽則說「我們全部都支持阿！」只是希望做得更好，呼籲「盡快把解凍案送進來，不要牽拖有的沒有的」。

藍委陳菁徽質詢育兒津貼相關議題。（記者林惠琴攝）

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