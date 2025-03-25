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    中海警船入侵釣魚台領海逾92小時 日罕見公布驅離措施

    日本海上保安廳24日晚間宣布驅離了兩艘入侵尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海的中國海警船。（路透）

    日本海上保安廳24日晚間宣布驅離了兩艘入侵尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海的中國海警船。（路透）

    2025/03/25 00:26

    〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本海上保安廳24日晚間宣布驅離了兩艘入侵尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海的中國海警船，雖然海警船入侵領海情況相當頻繁，但這次人侵時間超過92小時，為歷來最長，日方也很罕見地主動公布驅離的消息，尤其中國外交部長王毅上週才剛訪日營造日中友好氣氛，日媒解讀，日本似乎想藉此向國內外宣傳對中國的反制措施。

    產經新聞報導，21日凌晨2點前，有2艘中國海警船，在尖閣諸島南小島海域尾隨1艘日本漁船進入領海，後來又有2艘海警船跟著入侵，領海內一度有多達4艘中國海警船，23年晚間8點以後，有2艘先行退出，另2艘一直待到24日晚間10點左右才退出領海，停留時間超過92小時，先前的最長記錄為80小時36分鐘。

    報導指出，現場周邊僅有1艘日本漁船在領海內作業，所有試圖接近日本漁船的中方海警船均搭載了艦炮。中方宣稱擁有尖閣主權，並強行驅逐日本漁船「退出領海」，但實際上是日本海保巡邏船在確保日本漁船安全的同時，將海警船驅出該海域。

    海保在24日晚間主動發表聲明表示，「海保巡邏船從日本領海驅逐了違反國際法的中國海警船」，並強調未來將更準確地公布現場海域的狀況。

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