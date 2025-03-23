3中配網紅要回祖國卻大崩潰 中網狠酸：到桃機來場「桃園三結義」！

小微最近幾天在抖音PO出多部影片談到自己被移民署廢止居留許可的事。（圖翻攝自抖音「台灣省夫婦三個孩子」）

2025/03/23 22:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼中配網紅「亞亞」之後，中國籍配偶「小微」及「恩綺」近日也因時常上傳影片發表鼓吹武統言論遭移民署約談，21日移民署宣布廢止2人居留許可，並依法要求限期離境。其中，小微得知後似乎大崩潰，最近幾天在抖音PO出多部影片提到此事，每支片情緒轉換相當大，掀起台灣網友熱烈討論。此外，這3名中配被要求限期離境的消息也引發中網關注，還有中國網友調侃3人可以在桃園機場來個「桃園三結義」！

中配網紅小微和恩綺在抖音各自經營頻道「台灣省夫婦三個孩子」和「恩綺（在灣灣正能量）」，分別擁有15.4萬和7.9萬的粉絲。2人過去發布多部內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」、「解放軍演習展現強大軍事實力及堅定維護國家主權」、「台灣是中國不可分割的一部分」等涉及武統言論的影片，移民署日前約談2人，並宣布廢止2人依親居留許可，管制5年不得再申請依親居留，並依法要求其限期離境，逾期則強制出境。

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事實上，亞亞早前因鼓吹武統被要求限期離境，小微就被抓包馬上將其頻道上有類似言論的影片刪除。這幾天小微面對台網輿論和移民署裁決似乎大崩潰，這幾天在抖音連發多支影片提及此事，每部影片的情緒落差相當大，時怒時喜時悲，每支片都有上千名網友留言「看戲」。

例如她開直播時，對移民署裁決故作無所謂，而且還脫口稱「我在（回）大陸我再嫁人，我再生孩子，我孩子沒有了，我孩子再繼續生，你們為難不到我！如果5年之內我（台灣）老公不要我了，跟我離婚了，我就在大陸嫁人，我再繼續生孩子，孩子沒了我再繼續生！」

21日，也就是移民署正式發出處分書當天，小微又發布影片，情緒相當激動地說：「台灣政府就是這樣的作為嗎？來欺負三個孩子的寶媽。台灣這個地方是言論自由？我喊一喊台灣是中國的台灣，我喊一喊台灣早晚插滿五星紅旗，台灣政府就怕了！我一個婦女就能威脅到台灣政府了？一個婦女喊一喊他就害怕了，丟臉啊！丟到國際新聞上去了！」

小微還PO出移民署寄發的處份書，氣憤說道：「台灣丟臉！三個愛國婦女在言論自由的地方，喊一喊愛國，就給他們帶來了威脅，就把我趕出台灣了……。我愛國是光榮的，我愛國的任何代價我都接受，我光榮幸福回家！我是堂堂正正的中國人！永遠不怕事，任何狂風暴雨來，我都接住！」

反共網紅「八炯」今天（23日）將小微這幾天的發言分享出來，引發台灣網友熱議。八炯還特別截下中國網友在小微頻道上的留言，因為小微嘴上愛中國，但表現出來的感覺卻是不想回祖國，想繼續待在台灣，不少中網友忍不住嘲諷，「想看滿地五星紅旗，回來住就是了嘛」、「你好像很捨不得走」、「她們都捨不得，個個都想留在台灣」、「兩岸百姓難得達成一致，都希望你回家」、「歡迎你回來養牛，為祖國建設添磚加瓦」、「恩綺、亞亞、小微，這次你們可以去桃園機場演繹一場『桃園三結義』了！」

不只小微，亞亞和恩綺也對移民署的裁決相當不滿，亞亞20日還在名嘴謝寒冰的陪同下，現身媒體鏡頭前打悲情牌，表示「希望能留在台灣陪我的3個小孩」、「不希望弄到最後母子分離」。此外她還向台北高等行政法院聲請停止執行處分，北高行21日晚間裁定駁回聲請。

中國網友嘲諷小微。（圖翻攝自抖音「台灣省夫婦三個孩子」）

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