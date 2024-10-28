經濟成長無感！ 立院預算中心：受薪階級受惠有限

立法院預算中心報告指出，我國國內生產毛額（GDP）近5年成長22.63％，但GDP增長成果主要仍分配予企業主及股東，分配給受僱員工未隨GDP成長而增加，且相對美、日、韓等國家低，受薪階級對經濟成長之感受有限。 （資料照）

2024/10/28 06:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院預算中心報告指出，我國國內生產毛額（GDP）當期價格由2018年18兆4519億元成長至2022年22兆6279億元，近5年成長22.63％，但GDP增長成果主要仍分配予企業主及股東，分配給受僱員工未隨GDP成長而增加，且相對美、日、韓等國家低，受薪階級對經濟成長之感受有限。

預算中心表示，依生產面來看，2018至2022年GDP增加4兆1760億元、增幅22.63％，若按農業、工業及服務業等三級產業區分，分別為增加24億元（占比0.06％）、增加1兆8092億元（占比43.32％）及增加2兆3642億元（占比56.61％），GDP成長以服務業貢獻最多、工業次之、農業最末。

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報告指出，近5年GDP成長為22.63％，但分配給受僱人員報酬份額自2018年45.61％降至2022年43.87％，4年間減少1.74個百分點；而同期間分配給營業盈餘占比卻由33.03％增至34.37％，增加1.34個百分點，顯示分配給受僱人員報酬份額未隨經濟成長而同向增加。

再就近5年GDP所增加4兆1760億元分配情形分析，以分配給營業盈餘1兆6818億元（占比40.27％）最高、受僱人員報酬1兆5106億元（占比36.17％）次之。

若按產業別區分，各產業所增加GDP以ICT產業分配給營業盈餘占比達53.47％最高、而受僱人員報酬占比僅23.12％，低於固定資本消耗23.51％，究其原因為科技進步促使自動化生產與資本擴充，致其對低技術勞工需求減少，及公司治理追求股東價值極大化等因素所致。

報告分析，近5年GDP增加最多服務業，其雖屬勞力密集產業，但所增GDP分配給受僱人員報酬僅占35.09％，遠低於分配給營業盈餘44.59％，凸顯近年無論資本密集或勞力密集產業，我國GDP增長成果主要仍分配予企業主及股東。

此外，2018至2022年我國經濟表現大多優於美、日、韓等3國，但觀察各國GDP分配情況，我國分配給受僱人員報酬比率僅2018年45.6％，略高於韓國45.3％外，其餘各年度均為4國之末，尤以2020年我國經濟成長率表現遠高於其他3國，受僱人員報酬所分配之占比（44.7％）卻遠低於經濟成長率分別為-4.15％與-2.21％之日本（52.5％）及美國（54.6％）。

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