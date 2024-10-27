翁曉玲批「在法學博士前班門弄斧！」 吳思瑤po影片打臉

國民黨立委翁曉玲批評民進黨立委吳思瑤「在法學博士面前班門弄斧。」對此，吳於臉書放上一段影片，並稱「逼得我只好再po一次這段翁曉玲被我電爆的影片。」（記者謝君臨翻攝）

2024/10/27 14:17

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白強推的「國會擴權法案」被憲法法庭判決大部分條文違憲。對於立法院民進黨團幹事長吳思瑤的提醒，國民黨立委翁曉玲回批「在法學博士面前班門弄斧。」對此，吳於臉書放上一段影片，並稱「逼得我只好再po一次這段翁曉玲被我電爆的影片。」她強調：「當立委，不是法學博士就比較厲害好嗎？」

吳思瑤表示，社群上廣傳新封號「違憲新三寶」。除翁曉玲之外，還有民眾黨立委黃國昌、國民黨立委吳宗憲。她對翁曉玲提出的好意提醒，呼籲要正視民意自我節制，導正亂象，回歸正常國會。翁卻還是一貫的傲慢，批她「在法學博士面前班門弄斧。」逼她只好再po一次翁被她電爆的影片。「這只是諸多被我打臉的其中一次！」

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「當立委，不是法學博士就比較厲害好嗎？」吳思瑤強調，聆聽民意，只要走入人群打開耳朵就可以做到，不分區立委也要能夠真誠虛心關心民瘼、理解人民！「把法修好，不是把法搞爛！認真做功課，好好讀條文，不要自己提修法，卻連原條文在說什麼都不知道，前言不對後語鬧出笑話。」

吳思瑤也提及，自己很少公開說，其實她還在攻讀文化政策博士，只待完成論文就完成博士學業。這一屆因為接任幹事長，為了對抗藍白持續毀憲亂政，她暫時離開最愛、最專擅的教育文化委員會，也被迫拋下學業，連續休學兩學期了。

吳思瑤說，即使她已是文化界認可最專業的文化立委，但為了讓問政更專業、更進步，她選擇回到學校繼續深造，虛心學習，「翁曉玲呢？」

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