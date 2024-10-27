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    翁曉玲稱立院沒遵守憲判義務 王定宇：這位大媽真幼稚啊！

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2024/10/27 13:46

    〔記者謝君臨／台北報導〕藍白強推的「國會擴權法案」被憲法法庭判決大部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲竟稱，憲法沒規定立法院有遵守憲判的義務。對此，民進黨立委王定宇諷「這位大媽真幼稚啊！」他批評：「這不僅是個性傲嬌，更是沒有法律常識，難怪會跟（民眾黨立委）黃國昌一起擬出違憲法案。」

    「蛤？妳知道自己在說什麼嗎？」對於翁曉玲的說法，王定宇表示，如果國防部長、行政院長、總統面對憲法，採取和翁一樣的態度，自己決定是否有義務遵守，國家會如何？「這位大媽真幼稚啊！」

    王定宇指出，憲法規定唯一能夠解釋憲法、裁判是否違憲的就是大法官（以前為大法官會議，現為憲法法庭），而大法官釋憲文等同憲法本文。現在翁曉玲這些藍營立委竟然說「大法官釋憲是違憲，沒有義務遵守」，「誰給立委或一個大媽個人可以裁判『大法官釋憲』是否合憲的權利？」

    王定宇批評翁曉玲，這不僅是個性傲嬌，更是沒有法律常識，難怪會和黃國昌一起擬出違憲法案，「是說…哪個學校請這位違憲小丑當法律教師？要不要考慮一下校譽和學生權益啊！」

    王定宇質疑，如果立委個人、政黨可以自己決定是否遵守法律、憲法、釋憲文，那國防部長、行政院長、總統也採取這樣的態度呢？國家體制會演變成如何？「傲嬌、理盲、幼稚、自以為是的藍白違憲立委，先為自己立了違憲法律負起點責任吧！」

    立院民進黨團幹事長吳思瑤表示，立委宣誓就職，都有簽署誓詞。她幫藍白立委畫重點，余誓以至誠，恪遵憲法、依法行使立委職權、不干預司法。而這幾件，都是藍白強推「國會擴權法案」，違背誓言所做的事！

    吳思瑤說，包括：推翻憲法，不理會釋憲結果；視「立院職權行使法」於無誤，濫修惡修；立法權一天到晚要超越取代司法權。她批評，「違憲三寶」（社群上指為翁曉玲、黃國昌、國民黨立委吳宗憲）在內的藍白委員，「難道簽假的？海誓山盟攏係假！？」

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