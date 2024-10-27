批黃國昌翁曉玲輸不起 黃帝穎：藍白違憲犯後毫無悔意

黃帝穎今指出，黃國昌、翁曉玲憲法訴訟敗訴後，持續謾罵大法官，明顯「輸不起」，藍白違憲犯後毫無悔意。（資料照）

2024/10/27 11:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭25日針對「國會擴權法案」釋憲案作出判決，如藐視國會罪、立院委員會成立調查專案小組等爭議法條等皆屬違憲，事後藍白兩黨均批評大法官的宣判結果。律師黃帝穎今日在臉書發文指出，黃國昌、翁曉玲憲法訴訟敗訴後，持續謾罵大法官，明顯「輸不起」，藍白違憲犯後毫無悔意。

黃帝穎表示，憲法法庭判決擴權違憲，符合法界通說，但黃國昌、翁曉玲敗訴後仍持續謾罵大法官，黃嗆「綠色大法官」徹底閹割，翁更喊「不用遵守違憲的釋憲判決」。

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黃帝穎提到，翁曉玲過去不只自認對行政院長是「上對下」，對其他立委嗆「比你大」，現在更可以自行認定「憲法判決違憲」，擺明是「凌駕大法官」。翁曉玲自認超越行政、立法及司法，這已超過「輸不起」的敗訴者心理，達到幻想如「習近平稱帝」的精神狀態。

黃國昌聲稱：「總統到立院進行國情報告，而且接受立委提出建議…如果憲法法庭都認為是違憲的話，賴清德來立院就沒什麼實際的意義，賴清德想講什麼『在總統府召開記者會就可以了』。」黃帝穎針對黃國昌的言論反擊，強調黃國昌號稱留美博士，卻拿不出美國總統到國會發表國情咨文接受國會議員質詢或回應建議的比較法例。

黃帝穎解釋，就算是「雙首長制」的法國，法國總統到國會同樣不需接受議員質詢，美國及法國總統都是民選，「民主正當性」來自人民，因此總統向人民負責，國會議員也自行向選民負責，總統國情報告本來就不需接受國會議員質詢及回應建議。黃帝穎建議：「黃國昌憲法訴訟敗訴，應靜下心來研讀大法官的苦口婆心，但卻一再謾罵司法，連硬拗也舉不出美國及法國比較法，不只輸不起，更鬧國際笑話！」

黃帝穎提到，翁曉玲自行認定「憲法判決違憲」，擺明是「凌駕大法官」。（資料照）

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