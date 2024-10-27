一週大事》國會擴權法案 憲法法庭：多數條文違憲

憲法法庭廿五日就國會職權釋憲案作出判決，認定立院要求就總統國情報告進行詢答，以及藐視國會罪等多數條文違憲，反質詢則是限縮性合憲解釋。（資料照）

2024/10/27 05:30

國內：

●針對明年度中央政府總預算案僵局，立法院朝野黨團協商，同意十一月一日、五日將邀行政院長卓榮泰報告總預算案編製過程，再決定是否付委審查。

●憲法法庭廿五日就國會職權釋憲案作出判決，認定立院要求就總統國情報告進行詢答，以及藐視國會罪等多數條文違憲，反質詢則是限縮性合憲解釋。

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●京華城弊案在押的前台北市長、民眾黨主席柯文哲與前副市長彭振聲押期將屆滿，台北地檢署廿五日向台北地院聲請延押兩人。

國外：

●東歐國家摩爾多瓦總統大選暨加入歐盟公民投票廿一日開票結束，在俄羅斯介選等指控層出不窮下，約五十．二八％選民投下贊成票，確保該國維持加入歐盟的路線。

●美國疾病管制與預防中心廿二日發布警告，多州爆發大腸桿菌疫情，近五十起病例中有一人死亡，疑與麥當勞四盎司牛肉堡有關。

●烏克蘭廿四日表示，北韓部隊已抵達俄羅斯邊境庫斯克州的「戰鬥區」，俄國總統普廷則未否認，並稱「我們與我國的北韓友人相互配合」。

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