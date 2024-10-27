為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    一週大事》國會擴權法案 憲法法庭：多數條文違憲

    憲法法庭廿五日就國會職權釋憲案作出判決，認定立院要求就總統國情報告進行詢答，以及藐視國會罪等多數條文違憲，反質詢則是限縮性合憲解釋。（資料照）

    憲法法庭廿五日就國會職權釋憲案作出判決，認定立院要求就總統國情報告進行詢答，以及藐視國會罪等多數條文違憲，反質詢則是限縮性合憲解釋。（資料照）

    2024/10/27 05:30

    國內：

    ●針對明年度中央政府總預算案僵局，立法院朝野黨團協商，同意十一月一日、五日將邀行政院長卓榮泰報告總預算案編製過程，再決定是否付委審查。

    ●憲法法庭廿五日就國會職權釋憲案作出判決，認定立院要求就總統國情報告進行詢答，以及藐視國會罪等多數條文違憲，反質詢則是限縮性合憲解釋。

    ●京華城弊案在押的前台北市長、民眾黨主席柯文哲與前副市長彭振聲押期將屆滿，台北地檢署廿五日向台北地院聲請延押兩人。

    國外：

    ●東歐國家摩爾多瓦總統大選暨加入歐盟公民投票廿一日開票結束，在俄羅斯介選等指控層出不窮下，約五十．二八％選民投下贊成票，確保該國維持加入歐盟的路線。

    ●美國疾病管制與預防中心廿二日發布警告，多州爆發大腸桿菌疫情，近五十起病例中有一人死亡，疑與麥當勞四盎司牛肉堡有關。

    ●烏克蘭廿四日表示，北韓部隊已抵達俄羅斯邊境庫斯克州的「戰鬥區」，俄國總統普廷則未否認，並稱「我們與我國的北韓友人相互配合」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播