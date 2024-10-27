國會擴權釋憲》藍白攻大法官 律師批法盲

律師黃帝穎昨表示，藍白亂罵顯然是自知法理講不過人，只能靠噴政治口水轉移違憲的焦點，「藍白敗訴卻毫無反省，簡直法盲」。（資料照）

2024/10/27 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕憲法法庭廿五日判決「國會擴權法案」釋憲案如藐視國會罪、立院委員會成立調查專案小組等爭議法條，皆屬違憲，藍白立委接連批評大法官政治判案；對此，律師黃帝穎昨表示，藍白亂罵顯然是自知法理講不過人，只能靠噴政治口水轉移違憲的焦點，「藍白敗訴卻毫無反省，簡直法盲」。

黃帝穎：釋憲結果 具四大正面意義

黃帝穎於釋憲案出爐後表示，此次國會擴權法案被宣告違憲，具有四大正面意義，化解美方對台民主憂慮、穩住歐洲對台投資信心、避免台灣民主指數被重估，以及符合法界通說，守住民主憲政。

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黃帝穎昨指出，藍白擴權法案立法過程中，美國在台協會前處長司徒文、楊甦棣等卅位國際學者，即已聯合聲明直指藍白擴權法案「超越國際各憲政民主國家的規範、違反程序正義」；歐洲商會也曾對藍白增訂刑法藐視國會罪一事提出警示；經濟學人智庫更警告國會擴權及破壞權力分立，將重新評估台灣民主指數；金融時報亦警示擴權法案為中國滲透台灣，創造可乘之機。

國內方面，黃帝穎指出，有一百廿位法律學者連署聲明擴權法案「程序瑕疵、內容違憲」，全國律師聯合會及台北律師公會亦相繼表態「這會傷害台灣做為民主國家的根本」，超過四百位律師連署指「將引發侵害人民基本權利的重大疑慮」。

黃說，從美國重要人士聲明、歐洲商會警示、英國經濟學人警告、金融時報觀點，乃至國內法學界、全律會、北律及四百位律師等世界及法界的八份聲明，皆凸顯「藍白慘如義和團」。

民進黨團於釋憲案的訴訟代理人、律師陳鵬光認為，釋憲判決結論有兩個意義，一是我國沒有「國會優位」原則，要堅守權力分立，二是此判決對於立法院的職權行使、義務履行、與其他憲法機關如何互動及界線，都有清楚釐清，為日後立院修法、互動提供可遵循的準則。

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