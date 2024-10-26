國會擴權大部分違憲 立院國民黨團：大法官閹割人民追求真相權利

藍、白兩黨聯手通過的立法院職權修法爭議，憲法法庭昨判決大部分條文違憲，國民黨團今日召開記者會，痛斥大法官閹割人民追求真相的權利。（記者林欣漢翻攝）

2024/10/26 14:01

〔記者林欣漢／台北報導〕藍、白兩黨聯手通過的國會擴權法案，憲法法庭昨判決大部分條文違憲，國民黨團今日召開記者會，痛斥大法官閹割人民追求真相的權利，一昧護航包庇執政黨，現在的司法院已經成了總統府的司法處，國民黨團絕對不能夠接受大法官的釋憲判決。

首席副書記長王鴻薇表示，現在的大法官有7名半數在10月31日任期屆滿離退，臨走前居然做出如此踐踏台灣民主法治重大的釋憲案。若依照一般行政單位首長，在面臨屆退或轉任前，對重大人事案或政策都不能做出任用和決定，憑什麼憲法法庭可以？王鴻薇認為，憲法法庭做出違法、違憲的釋憲判決，本身就是違憲。

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王鴻薇指出，執政黨企圖透過憲法法庭弱化台灣民主，閹割民意，國民黨團絕不妥協、退縮，會持續秉持人民交付任務，繼續強力監督執政黨。國民黨團敬告賴清德總統、司法院大法官們，你們以為拔掉立法院的「牙齒」，就可以摀住人民的眼睛？摀住人民的耳朵？就能夠讓所有弊案不見天日？國民黨團會做民意的後盾，不會辜負所有託付新民意給予新國會的使命，不會讓不具有民意基礎的大法官們，繼續踐踏新民意。

藍委翁曉玲表示，大法官將國會改革法案具有拘束力、強制力，能夠遂行強力監督行執政機關的法條，全部宣告違憲。大法官做出如此的釋憲判決，還有法治良知？學術良知？其中有關藐視國會罪部分，對於官員虛偽陳述科以相關處罰規定，在其他民主國家國會法規均有制定，為何在中華民國就不可以？就是違憲？

翁曉玲認為，大法官這次做出違法、違憲的釋憲判決，立法院本於機關忠誠義務，會持續在合乎憲法意旨之下，制定最符合民意，強化立法院職權行使相關法律。

藍委牛煦庭表示，日前韓國偶像團體NewJeans成員Hanni，到韓國國會參加國政監察，針對韓國演藝圈霸凌、職場性騷出席作證。韓國國會針對這起公案，不僅透過與官員詢答，也希望民間代表出席提供證言，讓整起公案更能貼近真相。牛煦庭強調，這代表不是每件聽證案都是政治鬥爭，跟人民生活息息相關的弊案、公案，都需要人民共同參與，加強監督力道，這也是國民黨團捍衛國會調查權的初衷。

牛煦庭表示，釋憲判決說明了這群大法官是權貴的守護者，是弊案的護航者，更是民意的背叛者。當大法官跳到第一線介入政治的詮釋時，沒有一絲民意基礎的大法官，運用憲法詮釋權限制立法權，請問，誰在是真正的擴權？是幫人民？還是幫執政黨洗地？誰還要相信成為執政黨打手的大法官？

東吳大學法律系專任教授董保城表示，民主政治就是責任政治，這次大法官很可惜，在一個最關鍵的憲法時刻，沒有讓責任政治落實，國會改革法最重要的一個關鍵就是國會調查權，調查權是民主政治責任的政治防腐劑，大法官卻對調查權設下層層關卡，大法官在判決主文和理由，以偷天換日方式把「釋字第585號」解釋掏空。

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