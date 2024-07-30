國會擴權法案釋憲8/6言詞辯論 黃國昌：早就準備好了！

黃國昌（左）說，8月6日即將登場的憲法法庭言詞辯論早就準備好了，若被宣布違憲，他會一直將法條修到讓大法官無話可說，「繼續修！」（新北市議員陳世軒提供）

2024/07/30 23:06

〔記者董冠怡／新北報導〕民眾黨新北市黨部主委、市議員陳世軒今（30）晚在直播節目「蝦會事，蝦場瞧」第2集，與「釣友」來賓、立法委員黃國昌談及國會擴權修法釋憲案，被問到對於8月6日登場的憲法法庭言詞辯論有何想法？黃國昌胸有成足地說，「早就準備好了！」

黃國昌說，就是把話說清楚、對歷史負責。下週的憲法法庭「早就準備好了」，但要對話的對象不是坐在法庭上的大法官，而是所有的台灣人與台灣民主發展歷史。關於大法官做出暫時處分，引來諸多評論，連民進黨大老林濁水都批評政院釋憲理由「膽大包天」，就知暫時處分到底有多扯。

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黃國昌援引美國前總統川普槍擊案，國安特勤局長被傳喚到國會作證，得先宣示不能說謊，否則得接受處罰，他說，這是不用解釋的常識，就像到法院作證不能說謊一樣，但對應到台灣的情形，在大法官眼中，要求說謊官員課予法律責任，卻被視作破壞自由民主憲政秩序，「台灣自由民主憲政秩序何時變得如此廉價？」

黃國昌指出，在台灣民主發展道路上，民進黨一直自詡為「台灣民主進步的推手」，然而曾幾何時，當他掌權太久、滋味太甜美，不想受到任何形式的監督，因此當要去監督推動十幾年來跳票的國會改革，他們就用自己認定的憲法法庭大法官去阻礙，淪為「台灣民主進步的絆腳石」。

黃國昌提到，去年就有料到這件事會進入到憲法法庭的階段，所以對民進黨在阻擋國會改革使用的伎倆並不意外，尤其先前綠營黨團總召柯建銘就「恐嚇」過，「你們這樣子，太陽花會回來喔！」他在恐嚇的同時已講出自己的計畫，但唯一沒料到的是，「他們會做到這麼沒有下限、墮落到此等程度」。

陳世軒詢問，如果最後憲法法庭宣布違憲怎麼辦？黃國昌強調，他會一直將法條修到讓大法官無話可說，「繼續修！」雖然時間會拖長、過程會讓改革道路顯得較為顛簸，但一定會慢慢前進，不可能宣布所有條文都違憲，對方現在要去找違憲的理由，想方設法包裝寫得很抽象，讓一般人看不懂。

黃國昌說，國會改革「我絕對不會停手！」鼓勵民眾聽聽行政院、監察院講些什麼，監察院在憲法法庭提出的主張，去看他們的訴狀、申請書，「我只有3個字送給監察院，叫『不要臉』。」

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