歐洲議會通過空前挺台議案 王定宇點關鍵：支持台灣政治人物訪歐

歐洲議會近日以壓倒性票數通過挺台決議，除譴責中國長期扭曲聯大2758號決議外，立委王定宇點出另外2項關鍵，包括支持現、卸任台灣政治人物訪歐，要求聯合國設施對台灣人民、記者開放。（圖由王定宇辦公室提供）

2024/10/26 13:14

〔記者方瑋立／台北報導〕新一屆歐洲議會近日以壓倒性票數通過挺台決議及21項主張和聲明，強烈駁斥中國扭曲詮釋聯合國大會第2758號決議，同時譴責中國持續針對台灣的軍事挑釁。立委王定宇今（26日）指出，這被視為歐洲有史以來最強烈挺台的一次，衍生聲明內容包括支持現任、卸任政治人物訪問，也要求聯合國相關設施、機構改變長期以來的封鎖，向持台灣護照的人民、記者開放。

歐洲議會24日以432票贊成、60票反對的壓倒性票數，通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強烈反對中國利用扭曲「聯大第2758號決議」排擠台灣的國際參與，並呼籲歐盟及其會員國支持台灣有意義參與相關國際組織。

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王定宇今表示，此舉被視為歐洲有史以來最強烈挺台的一次，共計有21項主張及相關新聞聲明稿，主要是認定、譴責中國長期扭曲和濫用聯合國2758號決議文及相關國際法，並特別強調該決議文「無關台灣的代表權」，讓中國不能再利用該決議阻礙台灣參與國際事務及推動外交關係。

王指出，歐洲議會21項主張中，包括支持台灣現任及卸任的政治人物赴歐訪問、支持台灣與歐洲各國簽署投資貿易相關協定，也譴責中國長期企圖以武力改變現狀，以及在軍事上、灰色地帶上對台灣的威脅，並聲明歐洲必須盡力在台灣周邊劃下安全和平的紅線，讓中國不可以逾越。這些都是相當新的決議內容，對台灣相當正面積極。

王提及，歐洲議會也特別提到支持台灣在國際社會的參與，要求聯合國及相關組織的設施、機構，開放讓持台灣護照的人民、記者進入。

王定宇強調，新一屆歐洲議會甫組成，即通過支持台灣的決議，除顯示台灣能見度提高、國際重要性提升外，也看出台歐關係在過去幾年已打下扎實基礎。他感謝在歐洲友人，樂見台灣能獲得國際公平而正常的對待，同時呼籲中國不要再利用虛假、謊言的方式打壓台灣，正視、尊重台灣的存在。

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