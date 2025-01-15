「TikTok難民」湧入小紅書 秒遭中共「文字獄」制裁

第一批加入小紅書的TikTok難民，傳出帳號使用不到24小時就面臨「文字獄」制裁，不是貼文被下架刪除，就是帳號遭永久封禁。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」、中國微博，報合成）

2025/01/15 21:39

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TikTok大限近 美用戶湧向小紅書

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕短影音平台「TikTok」（國際版抖音）被美國法院下令，19日前脫離中國科技公司字節跳動，否則極可能在美國被禁，讓大批「TikTok難民」湧入另一個中國社群平台「小紅書」（RedNote）。然而，第一批加入小紅書的TikTok難民，傳出帳號使用不到24小時即面臨「文字獄」制裁，不是貼文被下架刪除，就是帳號遭永久封禁。

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長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」今（15）日分享，目前有越來越多自稱「TikTok難民」（TikTok refugees）的美國用戶，選擇湧入號稱「中國版IG」的小紅書，讓小紅書13日登上蘋果應用程式商店下載量冠軍。但也傳出，這些新用戶開始前往其他社群平台抱怨，控訴他們帳號和發文遭到小紅書官方「惡意針對」。

有不少用戶指出，他們只是發布自拍照配上簡短的英文句子，或是回答中國用戶提問在美國哪些工作能賺多少錢，就被小紅書以違反「存在不明用語或可能造成他人不良體驗」等理由，將圖文強制刪除或被封鎖帳號；也有用戶表示，不知道為什麼自己只是想隨手發文，居然要等上48小時，也疑惑「言論審核」究竟是什麼制度。

相關貼文曝光後，立即引起其他社群平台用戶討論，各國網友也直白嘲諷，「這就是中國」、「歡迎來到1984」、「給自由慣的西方人試一試中式自由」、「自由世界的山豬吃不了奴隸社會的細糠」、「想不到小紅書實現了社會主義鐵拳的遠程打」、「接下來中美2國政府都要考慮怎麼禁小紅書了」、「讓美國人知道什麼叫『言論自由』，聽別人說一百遍中國沒有言論自由，不如自己親身體驗一下！」。

「李老師不是你老師」還透露，小紅書為應付大批的非中國新用戶，目前已緊急對外招聘「英文內容審核員」。根據小紅書的招聘內容，他們歡迎無工作經驗者，培訓期綜合薪資4600元人民幣（約新台幣2.1萬）起，轉正後月薪最高有9000元人民幣（約新台幣4.1萬），另外還提供入職6險1金、全勤獎、伙食費、交通補貼等福利。

「李老師不是你老師」透露，小紅書為應付大批的非中國新用戶，目前已緊急對外招聘「英文內容審核員」。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，報合成）

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