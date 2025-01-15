TikTok大限近 美用戶湧向小紅書

隨著TikTok極有可能在美國被禁用，大批美國用戶近來踴躍下載小紅書，使該程式成為美國蘋果應用程式商店下載量的冠軍。（路透檔案照）

2025/01/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國短影音社群平台TikTok極有可能在美國被禁，自稱「TikTok難民」的大批美國用戶，近來踴躍下載另一個中國社群平台「小紅書」（在美稱RedNote），使得該應用程式在十三日成為美國蘋果應用程式商店下載量的冠軍。由於小紅書上的內容大部分都是中文，且沒有翻譯軟體，有些美國用戶還戲稱要開始學中文。

登美國蘋果應用程式下載榜冠軍

「華爾街日報」指出，截至十三日晚間，小紅書上帶有「#tiktokrefugee」（TikTok難民）標籤的貼文已超過七‧二萬條，瀏覽量約三千四百萬次。卅二歲的洛杉磯公關人員希弗斯坦（Charlotte Silverstein）表示，轉移陣地是她對TikTok可能被禁感到沮喪的「最後反抗之舉」。

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同樣卅二歲的西雅圖行銷經理格拉斯沃爾（Sarah Grathwohl）表示，雖然她不會說中文，只能利用Google翻譯協助，但她很喜歡「兩個國家走在一起」，也不擔心數據隱私問題。有TikTok用戶向「日經亞洲」表示，如果小紅書也被封殺，他們就會再轉移陣地，「美國政府對此無能為力」。

據了解，中國社群媒體業者被要求密切注意平台上的政治內容，但有「中國版Instagram」之稱的小紅書，主要是用戶透過照片、短片和文字分享日常生活和穿搭，避開任何政治相關的內容，使得它不像「微博」等平台那麼容易成為當局監管的目標。「微博」曾在二○二一年因傳播「非法訊息」，遭中國網路監管單位罰款至少二二○萬美元。

據手機應用程式分析公司Sensor Tower統計，小紅書去年十二月在美國擁有約一三○萬名行動用戶，而截至十二日的一週內，該程式在美國的下載量與前一週相比幾乎增加兩倍，更在十三日成為蘋果應用程式商店中下載量排名第一的程式，在Google Play商店也排名第八。

然而，小紅書也和TikTok一樣屢傳爭議。許多中國人透過仲介業者向駐馬來西亞台北經濟文化辦事處遞件申請，竟有不肖中國學生在小紅書分享藉由篡改在學證明等方式，或透過不知情仲介向台灣駐外館處遞件，企圖從第三地取得來台觀光入境許可。

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