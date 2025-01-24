尹錫悅在庭審向前國防部長提問 疑似承認戒嚴令違法

南韓憲法裁判所（憲法法院）23日針對總統尹錫悅彈劾案第4度開庭，前國防部長金龍顯出庭作證，過程中尹錫悅向金龍顯提問時，疑似不經意承認戒嚴令違法。（路透）

2025/01/24 07:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法裁判所（憲法法院）23日針對總統尹錫悅彈劾案第4度開庭，前國防部長金龍顯出庭作證，過程中尹錫悅向金龍顯提問時，疑似不經意承認戒嚴令違法。

據《韓聯社》報導，在韓國證人的問訊一般會由雙方律師進行，不過在獲得憲法法院代理院長文炯培許可後，尹錫悅親自向金龍顯進行提問。針對是否有意執行戒嚴司令部發布的、限制國會活動一號戒嚴佈告令，尹錫悅在提問時主張，一號戒嚴佈告令只是像徵性、形式性的。

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尹錫悅稱，去年12月1日或2日晚間，金龍顯將戒嚴佈告令帶來官邸。當時他曾說「雖然有很多需要從法律角度研討的部分，但戒嚴令最長也很難維持一天以上。因為國家緊急狀況是國會獨裁造成的。雖然抽象，但從象徵性角度來看，戒嚴佈告令違反法規，內容也不具體，所以沒有執行的可能性，就先放在一邊吧」。

報導指出，金龍顯一開始沒有回答是否記得這段對話，尹錫悅斷然否認並再次提及這一幕。之後金龍顯則是回答，記起了。

國會方面之後再針對上述內容進行詢問，金龍顯則表示，尹錫悅雖然如上說過，但作為實際操作的長官並不這麼認為。金龍顯指出，應尊重立法活動，但是對於政治人士的政治活動應暫時控制。

金龍顯也表示，在製定一號戒嚴佈告令和宣布戒嚴文件的過程中，參考了1980年全斗煥和2017年朴槿惠政府制定的各種文件。

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