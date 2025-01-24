「壯世代」被質疑圖利 吳靜怡：別讓一顆屎毀了好心

民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，他表示，申請專利是職志，沒有收取任何一毛專利費，當立委後更無參與任何政治標案。（資料照）

2025/01/24 08:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日被質疑利用「壯世代協會」圖利。媒體人吳靜怡質疑，「圖利貪污而生的法，不處理，就是惡法！影響產業無數！」她也強調「不要讓一顆屎，毀了所有國會議員催生法案的好心，你們這些不分政黨的立法委員不能不吭聲！」吳春城昨則澄清，申請專利是職志，沒有收取任何一毛專利費，當立委後更無參與任何政治標案；對於外界抹黑難以澄清，信者恆信，不信者就不信。

民眾黨立委吳春城就任以來，力推「壯世代政策與產業發展促進法」立法，並於今年初在立法院會完成三讀。不過近日被揭露所創立的「壯世代協會」自2023年起陸續拿下嘉義市府千萬標案，加上吳又申請「狀世代」專利商標，讓他被質疑沒有利益迴避。

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吳靜怡在臉書發文指出，「壯世代政策與產業發展促進法草案」已經三讀通過，請問吳春城與他的夥伴們，有提早知道原來「壯世代」三個字早就被註冊走了嗎？有知道相關產業從顧問到製造都變成吳春城家人們的商標了嗎？吳靜怡說，如果知道的情況下，難道你們不知道未來一定會發生「你不壯，我就凍」這樣的狀況嗎？還是其實你們都被矇在鼓裡？這一切都已經發生了。

吳靜怡質疑，面對利用「法規傾斜」的招術，拿來作為制定預算和標案的工具，參與壯世代立法的立法委員，是不是助長了從政策制定到市場壟斷的遊戲？憑什麼國家白皮書就要因為壯世代而把高齡、長青、樂齡、銀髮族都改成吳春城滿意的形狀。吳靜怡表示，不要讓一顆屎，毀了所有國會議員催生法案的好心，你們這些不分政黨的立法委員不能不吭聲！

吳靜怡也列出提案人及連署人的名單，其中提案人包含「吳春城、林思銘、蘇清泉、陳昭姿、王正旭、洪孟楷、林倩綺、鄭正鈐、廖偉翔、翁曉玲、葉元之、吳宗憲、林沛祥、盧縣一」，連署人則是包含「王鴻薇、黃珊珊、黃國昌、林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍、傅崐萁、陳雪生、廖先翔、蔡易餘、劉建國、王美惠、李坤城、林岱樺、萬美玲、楊瓊瓔、羅廷瑋、陳玉珍、謝龍介、羅智強、葛如鈞、林月琴、陳菁徽、牛煦庭、黃健豪、伍麗華Saidhai Tahovecahe、柯志恩」，並在文末提問「你們去問問這些立委，你們到底是大壯的共犯，還是民主的夥伴！」

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