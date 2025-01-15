列王鴻薇翻車全紀錄 王婉諭：優先罷免造謠比問政還勤的立委！

王婉諭槓上王鴻薇。（資料照；本報合成）

2025/01/15 20:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北板橋某私立幼兒園前年5月爆發疑似餵藥案，國民黨立委王鴻薇當時指控時代力量黨主席王婉諭洩漏個資，陪同幼兒園教師提告王婉諭等人涉嫌加重誹謗、違反個資法，但昨天（14日）新北地檢署偵結不起訴，王婉諭要求王鴻薇道歉，王鴻薇則跳出來表示不滿。對此，王婉諭今天（15日）列出王鴻薇過往造謠翻車紀錄，還說現在罷免浪潮掀起，她優先推薦大家罷免造謠比問政還勤勞的王鴻薇！

王鴻薇前年7月指控王婉諭在新北餵藥案當中涉嫌加重誹謗，甚至公開造謠，並指稱她公布教保員的姓名、照片，違反個資法。但經過一年多的偵查，檢方認定王婉諭的評論與公共利益有關，為可受公評之事，且其動機在於希望協助受害者家長，與個資法要件不符；且王婉諭並沒有公開板橋餵藥案教保員的個資，因此兩案皆不起訴。

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對此，王婉諭昨天在臉書發文，「前年7月被指控至今，我已經正面呼籲王鴻薇委員非常多次，如果他這麼信誓旦旦的指控是我公開個資，那請直接講清楚，我是在哪時候、哪裡公告這些資訊的？很遺憾，王鴻薇對於他子虛烏有的抹黑，完全無力正面回應，也不願意修正說法。因為她根本不在乎事實，她只是想要煽動群眾，激化教保員與家長之間的對立，來獲取他的政治利益。這種惡質政治人物的存在，就是對台灣民主最大的傷害。請王鴻薇委員為『抹黑、造謠』負起責任，出來道歉！」

王鴻薇則在昨天和今天連發2篇文，對檢方偵結不起訴的結果表示不滿，怒嗆王婉諭「你最沒資格說這個案子你被抹黑，真正被抹黑的，是那些無辜的幼教老師，當這些老師，為了自己的權益，選擇提告你違反個資不起訴，竟還可以洋洋得意，把這些被你傷害人的痛，拿來當成攻擊政敵的工具，尤其王婉諭至今沒有向任何人道歉，簡直毫無人性。」

王婉諭今天回擊，「昨天被司法認證造謠、抹黑我的王鴻薇委員，急得連發2篇文繼續製造對立，但因為拿不出證據，她只能東拉西扯，卻無法回應我的質疑、佐證他的指控。坦白說，如果說有什麼技能，我承認真的比不上王鴻薇，那就是造謠、翻車了。」

她接著列出王鴻薇過往造謠翻車的事蹟，「2014年12月，指控時任台北市長柯文哲拆除公車專用道太草率，導致公車無法停靠。結果被網友打臉忠孝西路公車專用道從未啟用過，根本沒有公車停靠過，留下『幽靈公車』的都市傳說，造謠翻車。2022年2月，指控高雄輕軌沒有開門把手，結果被打臉輕軌本來就是按鈕開門，不需要什麼把手，造謠翻車。」

「2022年5月，指控台中淹水時在地立委沒勘災，結果被打臉她拿出的淹水圖是十年前的照片，造謠翻車。2023年11月，指控我本人揭露新北餵藥案教保員的姓名，違反個資法，結果此事完全無中生有，被檢方打臉『王婉諭未公開個資』，所以不起訴處分，造謠翻車。2023年11月，指控志祺七七是被扶植的網紅，接了高達2700萬的政府標案，結果被志祺揭露那根本只是合作意向書，造謠翻車。2023年12月，指控時任賴清德競選總幹事潘孟安，接受綠能財團招待入住豪宅，結果被潘孟安拿出租約和匯款證明打臉，並在去年被北院判賠50萬元，造謠翻車。」

「2024年4月，指控憲法法庭找來的法庭之友都是廢死之友，結果被我打臉，所謂的法庭之友，根本就是自主報名參與，且國民黨團自己也有代表出席，造謠翻車。2024年11月，指控陳時中政委參加餐敘時有美女『站成一排送客，重情重義重粉味』，結果被當事人打臉，在場的都是專業的女醫師，造謠翻車。2025年1月，指控中山大學副教授顏聖紘過去8年以來，拿了27個研究案，總額高達3億，結果被顏聖紘教授打臉，過去20年來，他所有研究計畫申請的金額是4550萬，造謠翻車。」

王婉諭酸：「王鴻薇委員造謠紀錄罄竹難書，翻了又翻，根本到了『不翻車才是新聞』的程度，難以判斷她現在到底人在車頂還是車底，根本就是超危險駕駛。我不知道王鴻薇到底都從哪裡接收這些的烏龍爆料，但他的資訊識別能力絕對有問題，就連基本的查證能力都做不到。」

「就算不論她其他荒唐的立場言論，光以這點來說，他就絕對不適任。更糟糕的是，把造謠翻車當日常的王鴻薇，連負責任的道歉都做不到，有這樣的國會議員，真是台灣社會的悲哀。聽說最近是大罷免時代，我優先推薦大家罷免這位造謠比問政還勤勞的立法委員－王鴻薇！」

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