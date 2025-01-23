遠離地球磁場！ 10萬公里外傳來太空「鳥叫聲」 令科學家意外

地球輻射帶示意圖。（法新社）

2025/01/23 21:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕「合唱波（chorus waves）」，是指因地球等行星周圍磁場高能粒子產生的一種電磁波，透過探測器偵測到，聽起來像鳥兒啁啾聲。不過，22日發表的一份研究指出，科學家探測到，從令人意想不到的地點發出這種「鳥叫聲」。

《美聯社》23日報導，「合唱波」擾動頻率與人耳可聽的頻率範圍相同，因此，當轉換成聲音訊號，聽起來就像高亢的鳥鳴。數十年來無線電天線已經接收過許多合唱波，美國國家航空暨太空總署（NASA）研究地球輻射帶的「范艾倫探測器（Van Allen Probes）」，之前也曾經探測到，在更接近地球輻射帶的區域發出的這種「鳥叫聲」。

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但是，22日在《自然（Nature）》期刊發表的這份研究，利用NASA 2015年發射、探索地球和太陽磁場的「磁層多尺度觀測任務（MMS）」衛星，捕捉到的合唱波，卻是從距離地球超過10萬公里的區域發出。

研究報告作者、北京航空航天大學太空物理學副教授劉成明說，「它們（合唱波）是太空中，其中一種最強大、最重要的波」，這次探測到的合唱波，出現在地球磁場往外延伸的區域，出乎科學家的預料。這一點也挑起有關這些宇宙「鳥叫聲」是如何形成的新疑問。

根據《科學人（Scientific American）》報導，「合唱波」向來被認為只會出現在接近地球或其他行星周圍磁場的地方，但是這次發現的，一點都不靠近地球，與地球的距離，是之前所探測到地球合唱波的3倍遠。

未參與這項研究的美國愛荷華大學太空物理學家詹尼斯（Allison Jaynes）說，這份研究，挑起了很多有關該區域可能存在的物理現象問題。報告共同作者、MMS任務首席探測員柏奇（James Burch）說，這項發現意味著，「宇宙中任何有磁場的地方，都可能出現（合唱波），而磁場在宇宙無所不在」。

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