為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    遠離地球磁場！ 10萬公里外傳來太空「鳥叫聲」 令科學家意外

    地球輻射帶示意圖。（法新社）

    地球輻射帶示意圖。（法新社）

    2025/01/23 21:29

    〔編譯管淑平／綜合報導〕「合唱波（chorus waves）」，是指因地球等行星周圍磁場高能粒子產生的一種電磁波，透過探測器偵測到，聽起來像鳥兒啁啾聲。不過，22日發表的一份研究指出，科學家探測到，從令人意想不到的地點發出這種「鳥叫聲」。

    《美聯社》23日報導，「合唱波」擾動頻率與人耳可聽的頻率範圍相同，因此，當轉換成聲音訊號，聽起來就像高亢的鳥鳴。數十年來無線電天線已經接收過許多合唱波，美國國家航空暨太空總署（NASA）研究地球輻射帶的「范艾倫探測器（Van Allen Probes）」，之前也曾經探測到，在更接近地球輻射帶的區域發出的這種「鳥叫聲」。

    但是，22日在《自然（Nature）》期刊發表的這份研究，利用NASA 2015年發射、探索地球和太陽磁場的「磁層多尺度觀測任務（MMS）」衛星，捕捉到的合唱波，卻是從距離地球超過10萬公里的區域發出。

    研究報告作者、北京航空航天大學太空物理學副教授劉成明說，「它們（合唱波）是太空中，其中一種最強大、最重要的波」，這次探測到的合唱波，出現在地球磁場往外延伸的區域，出乎科學家的預料。這一點也挑起有關這些宇宙「鳥叫聲」是如何形成的新疑問。

    根據《科學人（Scientific American）》報導，「合唱波」向來被認為只會出現在接近地球或其他行星周圍磁場的地方，但是這次發現的，一點都不靠近地球，與地球的距離，是之前所探測到地球合唱波的3倍遠。

    未參與這項研究的美國愛荷華大學太空物理學家詹尼斯（Allison Jaynes）說，這份研究，挑起了很多有關該區域可能存在的物理現象問題。報告共同作者、MMS任務首席探測員柏奇（James Burch）說，這項發現意味著，「宇宙中任何有磁場的地方，都可能出現（合唱波），而磁場在宇宙無所不在」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播