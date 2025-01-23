花蓮拔傅連署破3500份！八炯、閩南狼挺台派店家 到傅崐萁豪宅拍MV

閩南狼、八炯到花蓮發反共春聯，號召連署罷免傅崐萁。（記者花孟璟攝）

2025/01/23 21:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「微光花蓮．拔傅行動」罷免立委傅崐萁第一階段連署已達門檻，把握春節旅外鄉親返鄉機會，明天起連續3天在花蓮車站啟動返鄉連署行動，反共網紅八炯、閩南狼今晚現身花蓮市區發「正藍軍反共春聯」，白天也拍攝介紹花蓮台派店家、到花蓮縣府前拍反共歌曲MV。八炯說，希望鼓勵台灣人多到花蓮旅遊、支持台派店家，才能讓花蓮台派的聲音更壯大。

花蓮罷免傅崐萁連署上月底開始公開連署，表態挺罷免的花蓮歪歪歪甜點新城店還因此爆紅，訂單排滿滿，但花蓮東大門夜市先前有烤玉米攤商因入鏡八炯影片，面臨月底就要停業。為此，花蓮罷免傅崐萁發起人網紅八炯、共同踢爆台灣人到中國辦身分證的網紅閩南狼今午搭火車到花蓮拍影片，一一介紹花蓮罷傅的台派店家。

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八炯說，身為花蓮人，誠摯邀台灣人多多到花蓮旅遊消費、用實際行動支持台派店家，讓反對傅崐萁的店家獲得實質收入，讓花蓮人知道「賺錢也能賺得有尊嚴」，才能使支持反傅崐的選票愈來愈多！

除了支持台派店家，兩人也到國民黨花蓮縣黨部、傅崐萁豪宅、花蓮縣政府前取景拍反共MV，洽公民眾發現拍照PO文，「捕獲野生反共網紅」！八炯說，在縣府前「散步」，沒想到有很多花蓮人主動跟他打招呼、比大拇指。

晚間在花蓮舊鐵道的活動也吸引許多人排隊領「剿匪滅共、蛇我其誰」、「反共復國、蛇轉乾坤」春聯，反共春聯上面有蔣中正、蔣經國兩位前總統頭像，讓現場花蓮民眾很有感！

民眾說，花蓮選票結構深藍，就連舔共的傅崐萁都曾以正藍軍自居，根本是魚目混珠，真正「正藍軍」應該像兩位蔣總統一樣堅決反共，花蓮人應該站出來罷免紅統、舔共的國民黨立委；也有支持反傅崐萁的媽媽帶著小孩到場挺罷傅，她說，最近立法院亂七八糟、預算也被亂刪，「真的非常心痛」，希望花蓮人這次一定要覺醒。

花蓮拔傅行動團隊說，截至目前，第一階段罷傅連署書已達到3500百份，已超過1970份門檻，預計農曆年後第一個上班日正式送中選會審查！團隊說，目前持續接受連署，明天起連續3天在花蓮火車站前站、後站廣場舉辦「接火車」現場連署，時間為明天晚上7到9點，以及週末25、26日中午12點到晚上8點半。

花蓮青鳥手持「我是花蓮人、我藐視花蓮王」手板。（記者花孟璟攝）

罷免王鴻薇團隊製作的反共春聯，上面有蔣經國、蔣中正頭像，要讓正藍軍為主的花蓮人站出來反對舔共立委。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁連署書持續收集中，目前已超過3500份。（記者花孟璟攝）

閩南狼、八炯到花蓮發反共春聯，現場吸引花蓮人參加，尚未連署的人也馬上索取連署書。（記者花孟璟攝）

網紅八炯、閩南狼現場發送反共春聯。（記者花孟璟攝）

花蓮火車站週五到週日連續3天都有罷免傅崐萁現場連署，期盼返鄉遊子加入。（微光花蓮拔傅團隊提供）

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