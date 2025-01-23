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    他幸運拍到超療育「老虎睡臉」 百萬網友融化：終究是貓啊

    日本網友在動物園拍到老虎上班「打瞌睡」，還睡得一臉幸福香甜。（圖擷取自@jinsei_nyannyan 社群平台「X」）

    日本網友在動物園拍到老虎上班「打瞌睡」，還睡得一臉幸福香甜。（圖擷取自@jinsei_nyannyan 社群平台「X」）

    2025/01/23 22:05

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕威猛高大、神情冷酷的成年老虎，其實偶爾也會露出「貓科動物」特有的可愛萌樣。有日本網友到動物園，注意到一隻老虎上班「打瞌睡」，還睡得一臉幸福香甜，拍下珍貴畫面上網分享，萌翻百萬網友。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「じんせい」的日本網友喜歡參觀有老虎的動物園，他21日分享到東京日野市「多摩動物公園」，看到名為「雙葉」（フタバ）的老虎，以舒適的姿勢趴在地上，毛茸茸的頭「饋」在雙手上，閉上眼睛露出幸福的笑容入睡。

    照片曝光後，吸引140多萬人次瀏覽、5.8萬人按讚，不少被老虎可愛模樣萌的網友說，「好欠撸」、「太療育了」、「可愛的貓咪」、「終究是貓啊」、「看看牠的萌爪」、「想躺在牠腳腳上」、「巨貓也有溫柔心」、「老虎會折手手睡嗎？」、「好可愛喔，好想一起睡」、「肥肥的頭、大大的手，還有那可愛的鼻子，好想一把抱住」。

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