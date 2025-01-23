1/23 威力彩連25摃下期飆6.4億！今彩539頭獎落彰化

今晚（1月23日）開獎的第114000020期今彩539頭獎開出1注；第114000007期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/23 22:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月23日）開獎的第114000020期今彩539頭獎開出1注，由彰化縣鹿港鎮中正路220之2號1樓的「昌鑫旺彩券行」開出；第114000007期威力彩頭獎摃龜，已經是連25摃，下期獎金上看6.4億。

第114000007期威力彩中獎號碼為「第一區：07、10、13、22、25、29。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共106注中獎，每注可得2萬元；伍獎共460注中獎，每注可得4000元；陸獎共3390注中獎，每注可得800元；柒獎共6144注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬3532注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬5614注中獎，每注可得100元；普獎共7萬5086注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000020期今彩539中獎號碼為「04、07、17、22、35」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共202注中獎，每注可得2萬元；參獎共7461注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7973注中獎，每注可得50元。

第114000020期39樂合彩中獎號碼為「04、07、17、22、35」，四合開出1注，可得21萬2500元；三合共236注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬369注中獎，每注可得1125元。

第114000020期3星彩中獎號碼為「694」，壹獎共36注中獎，每注可得5000元。

第114000020期4星彩中獎號碼為「4491」，壹獎共40注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法