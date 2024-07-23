黃國昌叫陣大法官辯論 黃帝穎怒批：丟臉丟到國際！

黃國昌下戰帖要大法官出來進行一場憲法大辯論，引發討論。（資料照）

2024/07/23 20:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭上週五（19日）裁定國會擴權相關法案「暫時處分」，藍白嚴詞抨擊，民眾黨立院黨團總召黃國昌更向大法官叫囂，要求舉辦辯論。對此，律師黃帝穎今天（23日）怒轟，黃國昌真的是丟臉丟到國際！

針對國會擴權相關法案被憲法法庭裁定暫時處分，黃帝穎今天下午在臉書發文表示，在此之前我國法界就發出4大聲明，包括120位法律學者、全國律師聯合會、台北律師公會和超過400位律師連署聲明「擴權違憲」；在國際上，美國在台協會（AIT）前處長司徒文、楊甦棣等30位國際學者、「歐洲商會」警示及英國《經濟學人》智庫全都譴責、質疑國會擴權，世界認知藍白「擴權違憲」。因此這次裁定結果，其實符合法界及世界認定「擴權違憲」通念。

請繼續往下閱讀...

不過黃國昌昨（22日）晚在直播中質疑憲法法庭公正性，還下戰帖要大法官出來進行一場憲法大辯論。黃帝穎對此直言，「黃國昌已經兩度鬧國際笑話！第一，全球沒有哪一個敗訴者，輸不起，要大法官出來辯論。黃國昌舉不出歐美任何一個例子，大法官與敗訴者就個案進行辯論的！黃國昌在法庭上辯不過，裁定敗訴後又輸不起，要大法官出來辯論，簡直國際笑話！」

「第二，『反質詢處罰』舉不出比較法，黃國昌補交作業還是不及格。黃國昌不只在憲法法庭答不出『反質詢』定義，補交作業一樣解釋不清楚。事實上，英、美、德、法、日、韓均沒有如藍白擴權法案的「反質詢」處罰制度。黃國昌開庭和補充答辯狀，完全舉不出各國案例！」最後黃帝穎怒轟：「藍白一再上演鬧劇，真的是丟臉丟到國際！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法