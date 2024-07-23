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黃國昌嗆大法官來辯論 王定宇：「神」別鬧了，好嗎？

民進黨立委王定宇。（資料照）

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/07/23 12:19

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立院黨團總召黃國昌日前在節目中嗆大法官「來辯論」，對此民進黨立委王定宇表示，「自以為神」用了最長的時間，卻文不對題，根本沒有回答大法官提問的基本問題，給了三天補寫功課，結果還是無法回答！結果直播嗆要跟大法官來一場憲法大辯論！

王定宇在臉書PO文表示， 這位「自以為神」，在自己直播的時候，很喜歡找人辯論，等到真人要跟他好好論辯道理的時候，卻是說了整場的時間，卻還無法回答最基本的問題-「反質詢的定義」，其實不用急，難道這位「自以為神」的法學專家，以為「暫時處分」準備程序庭鬧了笑話後，就沒有了！不會，後面還有憲法法庭針對釋憲案的「辯論大賽」可以參加喔！

王定宇指出，順道一提，「自以為神」喜歡在自己直播時嗆聲，因為這是「單向單口相聲」，說錯或說謊不會被揭穿，比方他最近直播愛講的「謊言」：「尤伯祥大法官問問題的時間超過10分鐘。」、「他（尤伯祥）問問題的時間比給我回答的時間還要長。」

「自以為神」這段敘述其實又是在黑白亂講，實際去看直播影片，尤伯祥大法官整段發問時間共：7分53秒、立法院代表發言時間共：17分7秒（內含黃國昌發言時間9分51秒）。

王定宇續指，真相：尤大法官的發問時間比黃國昌少！而且根本沒超過10分鐘！「自以為神」用了最長的時間，卻文不對題，根本沒有回答大法官提問的基本問題，給了三天補寫功課，結果還是無法回答！

王定宇直言，結果昨日直播嗆要跟大法官來一場憲法大辯論！嘿…「神」別鬧了，好嗎？

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