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黃國昌叫囂大法官出來辯論 許宗力冷回：這世上沒有這種事！

針對黃國昌要求大法官出來辯論，司法院長許宗力直言「世上沒有當事人不滿意法官判決，就要求跟法官辯論這種事！」（資料照）

針對黃國昌要求大法官出來辯論，司法院長許宗力直言「世上沒有當事人不滿意法官判決，就要求跟法官辯論這種事！」（資料照）

2024/07/23 18:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭上週五（19日）裁定國會擴權相關法案「暫時處分」，藍白嚴詞抨擊，民眾黨立院黨團總召黃國昌更向大法官叫囂，要求舉辦辯論。對此，司法院長許宗力今天（23日）冷回，「世上沒有當事人不滿意法官判決，就要求跟法官辯論這種事！」

黃國昌昨（22日）晚在直播中嗆聲大法官，質疑憲法法庭公正性，還下戰帖要主筆的大法官出來進行一場憲法大辯論。許宗力今天上午出席「法律扶助基金會20週年感恩茶會」時，接受訪問時被問到此事，直言憲法法庭裁判可受公評，即便民眾黨團邀請辯論「大法官是否公平正義」，也絕不可能出席，因為這世上沒有當事人不滿意法官判決，就要求跟法官辯論這種事。

至於暫停處分裁判結果出來當天，民進黨發言人吳崢就「預言」公布時間和裁定結果，遭藍白拿來大作文章，許宗力表示不清楚，大法官通常都是週五下午公布，這是正常慣例。另外，憲法法庭牌銜近日遭潑漆還留下數個黑手印，司法院社群媒體也出現恐嚇大法官的言論，許宗力表示司法院已報警偵辦，正在研議如何加強保護大法官的人身安全。

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