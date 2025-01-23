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    葉元之認了沒看內容就表決 辯稱「很多人也沒拿資料」

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    國民黨立委葉元之。（資料照）

    2025/01/23 11:38

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院21日三讀通過「114年度中央政府總預算案」，國民黨立委葉元之在審查機密預算時開直播，引發爭議。他日前在節目上竟認了「沒有看機密預算提案是什麼就表決」。對此，政治工作者周軒表示，葉元之把「秘密會議」的內容公開本身已違法，居然還大言不慚辯解，有這種立委，真的買再多武器都沒用。

    周軒在臉書PO出一段影片，葉元之針對審查國防機密預算還開直播在節目上辯解，稱「他一講我馬上就關掉，而且那個機密會議是這樣，我們沒有資料，你如果要資料的話，你要到前面去簽名去領，我也沒有去領，我就從頭到尾就一直攤坐在那個桌子」。現場有來賓問：「所以機密預算你連看都不看你就可以表決了？」葉元之回：「也不是只有我，很多人都沒有去領，然後主席他其實就是唸說第一案，他就唸一兩句，其實根本沒人知道他在唸什麼，所以我那個也沒關掉。」主持人問：「所以你們到底在審什麼，你們知不知道？」葉元之回「就是機密預算」。

    周軒批評，葉元之強詞奪理，這次居然公開承認沒看預算提案是什麼就表決，好像這樣開直播就不算洩密一樣，「讓我告訴你，處理機密預算的時候，立法院實況直播是會關起來的」，因為要改開「秘密會議」。

    周軒直言，葉元之把「秘密會議」的內容公開本身就違法，還大言不慚在節目上辯解，「有這種立委真的買再多武器都沒用了」。

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