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    京華城弊案首開庭 彭振聲：該認罪的我都認了不會翻供

    京華城案台北地院23日首開庭，前台北市副市長彭振聲出庭。（記者塗建榮攝）

    京華城案台北地院23日首開庭，前台北市副市長彭振聲出庭。（記者塗建榮攝）

    2025/01/23 11:54

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院今日開審台北市前市長柯文哲等人涉京華城行收賄、公益侵占等案，提訊在押的眾望基金會董事長李文宗、傳喚起訴後獲500萬元交保的台北市前副市長彭振聲、都委會前執行秘書邵琇珮等3人，進行準備程序；上午由彭振聲打頭陣，彭振聲答辯時只說「我該認罪的都認罪了，我沒有要翻供」。

    彭振聲說，這是他第30次出庭，「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供，其餘交給律師說明」。受命法官許芳瑜稍後向他確認其認罪的範圍，彭振聲明白表示，他承認起訴書中關於他的所有客觀事實，以及所涉犯的主管監督事項圖利罪罪名。

    檢察官也確認維持起訴意見，建議法官對偵查中自白認罪的彭振聲予以減刑。

    即使彭振聲認了罪名與客觀事實，但彭的律師黃品淞仍是對法條適用與事實認定有意見。黃主張，依檢方認定彭構成圖利京華城的7次犯行，應當區分為2階段，前3步是將京華城陳情案送到都委會研議的「起死回生」階段；後4步是都委會審議通過給予京華城20%容積獎勵的「無中生有」階段。

    黃品淞主張，第一階段彭只是將陳情書送都委會研議，「送研議」不能算是不正利益，京華城次此階段並沒有實質獲利，彭振聲於此階段頂多只是違法收受陳情，並未違法給予容積獎勵，因此檢察官起訴彭的前3次犯行，是否構成犯罪仍有待釐清。

    黃品淞也認為，京華城案的不法利益，計算方式有疑慮，檢方乃依據3家鑑價公司估價12萬餘坪的平均價格，計算出鼎越不法獲利高達121億餘元；但起訴書中也有提及北市府都發局的試算結果，8%的容積價值僅有15億元，與鑑價矛盾，價格差距甚大，請法官注意審酌合理適當的估價方式。

    京華城案台北地院23日首開庭，前台北市副市長彭振聲出庭。（記者塗建榮攝）

    京華城案台北地院23日首開庭，前台北市副市長彭振聲出庭。（記者塗建榮攝）

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