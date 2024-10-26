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    質疑台灣真的準備好戰爭？馬英九：兩岸問題不需要國際法論斷

    前總統馬英九。（資料照）

    前總統馬英九。（資料照）

    2024/10/26 15:36

    〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今日於個人臉書發文表示，針對中國近年來對台灣多次舉行圍島軍演，我方擺出「不惜一戰」姿態，駐美代表接受美國媒體專訪喊出「台灣人準備好一戰了」，國防部長顧立雄在立法院喊「中共若封鎖台海就是戰爭，國軍將進應急作戰階段」，「我們真的準備好要戰爭了嗎？」

    馬英九指出，顧立雄是律師出身，顧立雄稱中共行動屬於灰色地帶的操演行為，尚未構成國際法上的「封鎖」，他身為法律人，認為顧立雄對國際法的認識是正確的，「但是，兩岸之間的問題，需要到用國際法來論斷嗎？」

    馬英九說，其實兩岸爭議是否涉及國際法問題並不是問題關鍵，因為根據雙方的憲法，尤其是中華民國憲法，都不可能將對方視為一個國家來適用國際法，雙方彼此關係也不可能靠適用國際法就能解決。

    馬英九還說，兩岸之間有爭議是必然，需要面對面談判也是必然，雙方都無可迴避，也不用迴避，在他擔任總統任內，政府各機關與中國對口機關談判數百次，解決了不少問題，他本身學國際法，40多年前就拿過哈佛大學國際法博士，也在大學教了幾十年國際法，但在他任內我方與中國協商，從來沒有刻意去強調國際法的適用問題，因為關鍵並不在此，而是在於雙方的誠意與善意。

    馬英九表示，有了解決問題的誠意與善意，其他的問題都比較容易解決，這才是真正的關鍵，他要問的是「我們的政府真的準備好一戰了嗎？」「台灣人民都同意在沒有盡最後努力前，就要我們的孩子走上戰場嗎？」他呼籲賴清德總統要慎思，以維護台灣最大的福祉與利益。

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