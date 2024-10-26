全民運動會晚間屏東開幕 賴清德冒雨出席：用運動壯大台灣

總統賴清德26日晚間出席全民運開幕典禮。（行政院提供）

2024/10/26 21:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2024年全民運動會今天（10月26日）起至31日在屏東縣登場，今晚的開幕典禮打破以往在田徑場舉辦的傳統，移師至最美的屏東縣民公園舉辦，具工業風遺址的地景透過燈光、音樂展現磅礡氣勢。現場大雨不斷，總統賴清德在雨中全程陪伴選手，表示「相信經由風雨的洗禮，我們今年運動會的成績一定更甚以往」，大振選手士氣。

屏東今天下4點多下起大雨，縣府緊盯氣象觀測資料，全民運開幕典禮從原訂傍晚5時30分延至6時登場，各縣市代表隊在雨中涉水進場，不時歡呼提振士氣，熱情不減。

請繼續往下閱讀...

行政院長卓榮泰以大會主席身分與賴清德總統共同出席開幕典禮。卓榮泰表示，他以第13屆全民運動會大會主席身分，歡迎大家來到漂亮的屏東，並感謝屏東縣長周春米帶領縣府團隊籌辦本次大會，希望大家一起努力，讓全民運動綻放榮光，也讓運動健康台灣、壯大台灣。

賴清德總統致詞時也肯定行政院日前通過未來全新機關「運動部」成立所需的相關組織法案，並已送立法院審議。賴總統說，運動部成立的目標就是以運動壯大台灣，轄下將設有全民運動署、國家運動訓練中心、國家運動科學中心及國家運動產業發展中心，並將肩負起重要任務，包括推廣全民運動、落實運動多元平權、促進運動產業多元發展，以及培育更多人才，擴大運動科學的研究運用；期盼大家一起努力，不僅讓年輕人可以在運動場上圓夢，也能讓各種運動在臺灣蔚為風氣，成為民眾生活的一部分。

典禮開始後，卓榮泰院長站在主席台上熱情揮手，迎接本屆賽事各縣市代表隊成員進場，接續由2024巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷、U17中華男排選手蔡東橙、潘宏洋、潘尚余、施予恩等人領唱國歌。

致詞結束後，賴總統宣布第13屆全民運動會正式開始，大會會旗進場並冉冉升起，接著由運動員代表拳擊選手賴主恩，以及裁判代表足球裁判陳曉恩分別宣誓；隨後，競速溜冰選手李孟竹手持聖火進場，並依序傳遞給太極拳選手沈信宏、扯鈴選手王聖閔、藤球選手鄭力元，最後由飛盤選手嚴麒鈞引燃聖火，所有人也一起演唱大會主題曲「綻放」，現場氣氛歡欣熱烈。

包括總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧、行政院發言人李慧芝、教育部長鄭英耀、次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠、行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、副執行長陳文亮、立委伍麗華、徐富癸、鍾佳濱、蘇清泉等人均出席今日開幕典禮。

周春米表示，今年全民運多達33項賽事，創下歷年紀錄，全國共逾1萬3000名選手及隊職員參加，分別在屏縣17個鄉鎮市、36個場地展開，最北從高樹鄉到最南的滿州鄉都有，最年長參賽者是92歲木球選手楊格，最年輕為年僅6歲的舞蹈運動選手施喬涵，所有比賽全部免費自由入場，屏縣府歡迎各縣市朋友為選手加油，也隨賽事到屏東各地走走。

巴黎奧運拳擊金牌選手林郁婷等人在全民運開幕典禮領唱國歌。（屏東縣政府提供）

引燃聖火後，潮州土狗黃靖硯以活力激昂的賽會主題曲《綻放》唱響全場，將開幕式推向最高潮。（屏東縣政府提供）

今晚大雨不斷，選手在雨中涉水進場，不畏風雨，士氣高昂。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法