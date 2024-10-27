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    故宮國寶有妥善保存？ 葉元之提案立法清點抽查

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之提供）

    國民黨立委葉元之。（圖由葉元之提供）

    2024/10/27 13:32

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委葉元之日前質詢故宮院長蕭宗煌，為何上千件織品國寶，僅有一位保養維修人員，葉元之認為，故宮國寶缺乏外部監督機制，他已提案「公有貴重財產文物清點法草案」，要求各政府機關清點所屬公有貴重財產與文物，並引進外部監察機制，促使文物妥善保存，並公開透明，進一步化解外界疑慮。

    根據葉元之的草案，公有貴重財產文物包括古文物、貴重金屬、有價證券、珍貴藝術品、重要史料等，各保管機關應妥善保存，並進行清點，於每年2月1日前，將清點結果送至財政部彙整。

    法案中並規定，未來引進外部監察機制，將設置獨立監察委員會，獨立監察委員會每年應定期抽查，各機關對文物之清點與管理情形，並製作報告，送立法院備查。

    葉元之表示，在立法院幾次質詢故宮院長蕭宗煌的經驗，都讓他感覺蕭宗煌對國寶不是非常重視，像是蕭宗煌居然講不出故宮有什麼有名的織品國寶，對國寶維修人力缺乏也不在乎；上次還有工作人員在國寶旁3公分簽文件，院長也僅說是「小疏失」，令外界擔心國寶還好嗎？

    葉元之說，這些貴重文物都是民脂民膏，清點與管理工作應該法制化，我國對貴重財產尚未大規模清點過，財產是否短少？有無弄丟或被盜賣？保存情形如何？外界均一無所知，長久以來各種藏匿國寶、秘密人士私運國有財產與文物等傳言，層出不窮。

    他表示，世界各國也有類似情形，例如加拿大皇家鑄幣廠（Royal Canadian Mint），2009年曾驚傳大量黃金及貴重金屬不翼而飛，損失慘重，該鑄幣廠後來展開外部審計調查，結果發現包括黃金、白銀、白金、鈀等貴重金屬數量都與帳面不符；先進國家紛紛立法，例如英國《國家傳統文物法》、德國《新版防止德國文物外流法》等，促使文物妥善保存。

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