幫倒忙！ 葉元之節目上護航韓 眾人笑翻：原來是呼嚨選民

國民黨總統參選人韓國瑜競總發言人葉元之。（資料照）

2019-10-27 00:29:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日提出「故宮國寶一次展出」、「高山設立升旗台」等說法，不是遭對方打臉不可行，就是隔天髮夾彎打臉自己，在網路上也成為網友笑柄。韓國瑜競總發言人葉元之則在節目舉例替韓護航，沒想到其他來賓一聽笑翻，直呼「原來是呼嚨選民」。

葉元之25日在政論節目《辣新聞》上表示，大家看事情的角度不一樣，他就認為韓國瑜是一個非常有活力、有創意的領導人，他還舉蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）為例，「大家知道賈伯斯怎樣把iPhone推出來的嗎，以前大家都認為智障型手機轉成智慧型手機是不可能，但賈伯斯有夢想、要改變大家使用科技的習慣，所以領導人先行，團隊跟上，就會推出一個好的創新作品」。

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葉元之提到韓國瑜「故宮國寶一次展出」的說法，他認為韓的本意沒有錯，目的就是要讓民眾盡量都能看到國寶，「本來我們就應該往這個方向」。至於「高山設立升旗台」的說法，葉元之解釋，韓國瑜當天的意思就是不可能，「我跟你講盡量做是什麼意思，例如我走在路上有選民跟我陳情（葉是新北市議員），問說新北市可不可以弄垃圾桶，『好好好，我們盡量來做』」。

主持人周玉蔻聽聞該說法立刻指著葉元之說，「你的選民以後找你，原來你是騙人的」，對面的媒體人鐘年晃也笑說，「原來盡量做就是呼嚨選民」，財經專家徐嶔煌更笑說，「盡量做就是不要做的意思。」此時全場來賓已經笑到不行，葉元之則是笑得尷尬。

國民黨總統參選人韓國瑜近日提出「故宮國寶一次展出」、「高山設立升旗台」等說法，不是遭對方打臉不可行，就是隔天髮夾彎打臉自己，在網路上也成為網友笑柄。韓國瑜競總發言人葉元之則在節目舉例替韓護航，沒想到其他來賓一聽笑翻，直呼「原來是呼嚨選民」。（圖擷取自《辣新聞》YouTube）

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