獨家》南投兩湖論壇「三不一低調」防統戰 未准台辦人員參加

「兩湖論壇」近日在南投舉辦，南投縣長許淑華（左二）代表南投縣府致贈畫作，給杭州市副市長胥偉華（右二）。（南投縣府提供，資料照）

2024/10/27 13:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台軍演後，南投縣政府近日舉辦「兩湖論壇」，杭州市副市長胥偉華等38人來台與會，但全程相當低調。據透露，為避免中共統戰操作，陸委會事前已要求南投縣府須保證「三不一低調」，政府也未核准台辦人員來台參加「兩湖論壇」。

南投縣政府與杭州市政府每年輪流舉辦「兩湖論壇」，今年由杭州市副市長胥偉華率團來台，25日在南投市「上緯集團產業創新園」開幕，雙方就文化、農業、觀光、觀光、青年文創等座談，但不開放採訪。

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知情官員表示，中國發動環台軍演後，南投縣政府未將兩湖論壇延期，仍然歡迎中共官員來台，研判藍營是為了接下來要舉行的雙城論壇熱身，但顧及台灣社會輿論，國民黨變得比較小心。

官員透露，中共向來會利用兩湖論壇統戰操作，南投縣府要舉辦這種活動，事先有要求南投縣政府寫下承諾書，保證「三不一低調」。一、不得從事與核准來台項目不符合的活動；二、不得政治宣傳或矮化台灣。三、來台官員不得接受媒體採訪，以及全程保持低調。

官員指出，中共才剛軍演恐嚇台灣，目前外在環境不好，應該評估舉辦這種活動，不要引發兩岸對立，不要發生衝突，也要保護那些來訪人員。政府是出於善意，南投縣政府有做這個承諾，所以就讓他們低調舉辦，若中共官員違反就會註記，下次不會讓他們來。

他強調，中共對台推出懲獨22條，揚言要對在國際製造「兩個中國」、「一中一台」及「台灣獨立」的台灣民眾，最重可判死刑，甚至設置舉報信箱，這次兩湖論壇並未核准台辦人員來台。

參加兩湖論壇的人員拍大合照。（資料照）

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