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    改選後首個訪團！ 歐洲議會跨黨派議員團今起訪台6日

    歐洲議會友台小組主席凱勒（右三）率團訪問台灣。（外交部提供）

    歐洲議會友台小組主席凱勒（右三）率團訪問台灣。（外交部提供）

    2024/10/27 12:14

    〔記者黃靖媗／台北報導〕歐洲議會跨黨派議員團今（27）日至11月1日訪問台灣，由歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率團。訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，並與立法院、政府部會、公民團體代表及主要政黨交流。

    歐洲議會跨黨派議員團成員包括德國籍的主席凱勒、法國籍議員愷達（Bernard Guetta）、捷克籍議員柯安杰（Ondřej Kolář）及德國籍的歐洲議會友台小組秘書長（Markus Poesentrup），這是歐洲議會今年6月全面改選後首個歐洲議員訪團，外交部表達誠摯歡迎。

    外交部指出，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部政務次長吳志中款宴，另將與立法院、政府部會、公民團體代表及主要政黨就我國政經情勢發展、台歐盟經貿關係、地緣政治等議題深入交換意見，探索合作契機。

    外交部表示，歐洲議會本月24日以壓倒性票數通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，展現新屆會期對台灣的高度跨黨團支持與共識，該議案由訪團成員凱勒主席、議員愷達及歐洲議會對中國關係代表團團長安格魯（Engin Eroglu）、歐洲議會總務長蕾斯曼（Miriam Lexmann）等共同推動。

    外交部也表示，非常歡迎歐洲議會以實際行動力挺台灣，未來我國將在既有良好緊密的基礎上，與歐洲理念相近夥伴攜手合作，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

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