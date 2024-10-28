這裡怎跑來4隻鵝？ 鳥友驚喜竟是來自北極的白額雁

稀有冬候鳥白額雁現蹤台南。（圖由何世建提供）

2024/10/28 11:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市曾文溪畔一處草澤地，最近出現4隻稀有冬候鳥白額雁，鳥友一度納悶「這裡怎麼跑來4隻鵝？」，結果定睛一看，鳥友無不驚喜萬分，竟然是繁殖地來自北極的白額雁。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，入秋以來，一波波隨東北季風來台的候鳥，陸續現蹤。上週六，有多位鳥友在曾文溪北岸拍攝猛禽時，一開始發現草澤地竟然跑來4隻鵝，但透過鏡頭仔細一看，才發現是罕見的白頭雁，讓鳥友驚喜萬分。

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黃蜀婷說，白頭雁在台灣屬於稀有冬候鳥，一般在野外難得一見，這次出現在台南市西港區一處草澤地，而且一次現身4隻，研判可能是同一家族。鳥友今天上午還記錄到牠們還在附近，並未離開，消息傳出，吸引不少鳥友前往一睹其丰采。

根據eBird的記錄，白額雁屬於中型雁，在北極苔原上繁殖，於農田和濕地成大群度冬，主要分布於北美、歐洲、俄羅斯等地，東亞也有部分度冬族群。牠們有著亮橙色腿和嘴，白色的臉和額頭，腹部有黑色橫斑。與家養的鵝和灰雁相似，但體型較小。

稀有冬候鳥白額雁現蹤台南，鳥友一度納悶「這裡怎麼跑來4隻鵝？」（圖由何世建提供）

白額雁的嘴喙基部呈白色，為其一大特微。（圖由何世建提供）

台南市曾文溪北岸最近出現4隻罕見的白額雁，研判可能是同一家族。（圖由何世建提供）

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