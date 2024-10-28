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    台鐵苗栗站增設6電扶梯開工 預計明年底完工

    台鐵苗栗車站為跨站式站房，雖設有4座電梯，但沒有電扶梯，屢遭抱怨動線不友善長者及身障者，經立委沈發惠爭取，台鐵公司編列1億700多萬元，於東站側及第一、第二月台增設6座電扶梯。（記者彭健禮攝）

    台鐵苗栗車站為跨站式站房，雖設有4座電梯，但沒有電扶梯，屢遭抱怨動線不友善長者及身障者，經立委沈發惠爭取，台鐵公司編列1億700多萬元，於東站側及第一、第二月台增設6座電扶梯。（記者彭健禮攝）

    2024/10/28 11:24

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕台鐵苗栗車站為跨站式站房，售票口及進、出站匣門在3樓，旅客搭車要先上3樓再下1樓月台，雖設有4座電梯，但沒有電扶梯，屢遭抱怨動線不友善長者及身障者，經立委沈發惠爭取，台鐵公司編列1億700多萬元，增設6座電扶梯並更新第一月台雨遮，預計明年底完工。

    苗栗車站跨站式站房於2013年10月啟用，售票口及進、出站匣門在3樓，旅客搭車要先上3樓再下1樓月台。車站在東站、西站出入口及第一、第二月台各配置有一座電梯，但電梯迭有故障情事，屢遭抱怨動線不友善長者及身障者，盼能增設電扶梯。

    民進黨立委沈發惠接獲地方陳情，去年9月由苗栗辦公室團隊、縣議員徐筱菁，與台鐵公司人員會勘，台鐵提具「苗栗站增設電扶梯及既有雨遮整建工程」並於今年度編列1億700多萬元經費，該工程案於今年8月19日標出。

    苗栗車站站方表示，工程內容包括在車站東站側現有出入口階梯旁及第一、第二月台，分別增設上、下各一座電扶梯，共計6座，另改善第一月台的雨遮設施，於10月24日開工，工程預計明年底完工。

    站方表示，台鐵考量列車通行安全及降低搭車旅客的影響，工程採午夜12點半到凌晨4點半施工。另第一、第二月台現各有2座階梯及一座電梯，但於施設電扶梯工程時，會將其中一座階梯拆除，也建議旅客搭車儘量提早到站，以避免上下月台耽誤時間。

    第一、第二月台現各有2座階梯及一座電梯，但於施設電扶梯工程時，會將其中一座階梯拆除，站方也建議旅客搭車儘量提早到站，以避免上下月台耽誤時間。（記者彭健禮攝）

    第一、第二月台現各有2座階梯及一座電梯，但於施設電扶梯工程時，會將其中一座階梯拆除，站方也建議旅客搭車儘量提早到站，以避免上下月台耽誤時間。（記者彭健禮攝）

    苗栗車站東站側的電扶梯，規劃於原出階梯入口旁增設直抵3樓月台大廳。（記者彭健禮攝）

    苗栗車站東站側的電扶梯，規劃於原出階梯入口旁增設直抵3樓月台大廳。（記者彭健禮攝）

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