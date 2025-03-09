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    痛斥傅崐萁太糟糕！台東89歲修士歐思定連署二階

    醫師劉漢鼎（左）昨天探訪歐思定修士，對他連署罷免台東立委黃建賓難以相信。（取自劉漢鼎臉書）

    醫師劉漢鼎（左）昨天探訪歐思定修士，對他連署罷免台東立委黃建賓難以相信。（取自劉漢鼎臉書）

    2025/03/09 08:11

    〔記者黃明堂／台東報導〕89歲的原瑞士籍天主教白冷教會修士歐思定到台灣奉獻超過60年，2017歸化台灣取得身分證，長住台東。因不滿國民黨及傅崐萁親共，參與了連署罷免台東立委黃建賓的二階連署。

    在台東行醫的劉漢鼎昨天親訪歐思定後，在臉書揭露此事，並說「歐修士對台灣的熱愛，是無庸置疑，他也不可能是綠營側翼。然而就是因為這份來自天主，對這片土地的熱愛，讓他不忍看到台灣被傅崐萁們糟蹋」。這篇貼文被大量分享。

    劉漢鼎指出，台東白冷會的歐思定修士，1963年從瑞士來到台灣，在台東偏鄉奉獻，超過了一甲子。他一生的精華歲月，完全奉獻在這裡，甚至已經決定過世後要將大體捐給慈濟，並葬在台灣。他熱愛登山，是台東向陽登山隊的創隊元老。台灣大大小小的山，幾乎都爬遍了。

    劉漢鼎說，10多年前剛到台東行醫時才認識初來台東時才認識歐修士，以前知道他很關心環保和反核的議題，從來不會問他對政治的看法。前天朋友傳訊息告知，歐修士主動要求，並已經簽署了第二階罷免黃建賓的連署書，讓他相當難以置信。

    劉漢鼎昨天下午偕罷賓志工到白冷會院採訪歐修士，歐修士說他從年輕就不喜歡國民黨，在老蔣總統年代，有警備總部的人會監視他們，把他們當間諜。包括宣教內容，用閩南語還是國語，處處干涉。公東高工的校長人事任命，也必須是國民黨屬意的人選。後來是創校的錫質平神父堅持，才讓常跟國民黨唱反調的黃清泰接任校長。

    歐修士說這個傅崐萁實在太糟糕了，他一定有受共產黨的影響。本來他對民眾黨還有一些期待，可以成為良善的第三勢力，沒想到卻是跟著傅在立法院惡搞，讓他再也忍不住，決定簽罷免連署。

    劉漢鼎說，歐修士說自己年紀大了，無法衝在最前面，但至少有手中的一票，可以表達自己的意見。歐修士對台灣的熱愛，是無庸置疑，他也不可能是綠營側翼。然而就是因為這份來自天主，對這片土地的熱愛，讓他不忍看到台灣被傅崐萁們糟蹋。也因為這愛，化成了你我和歐修士手中的這張罷免票。

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