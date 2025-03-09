國中會考5/17、18舉行 17.5萬人報名創歷史新低

今年國中教育會考有17.5萬人報名，4月11日寄發准考證。（資料照）

2025/03/09 10:28

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年國中教育會考已於昨（8日）完成報名，將於5月17及18日辦理考試。經全國試務會統計，全國18個考區及中國考場總報名人數計17萬5247人，較去年大減1.6萬人創歷史新低。全國試務會提醒，後續將於4月11日寄發准考證，若資料須更正，於4月14及15日提出申請。

114年國中教育會考共17萬5247人報名，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬7421人，中投考區2萬7135人，及台北考區2萬201人。

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國中教育會考110年報名人數還有20萬2547人，111年減少3229人跌破20萬，降到19萬9318人，而112年則是19萬8673人，再減少645人，113年再跌至19萬2127人，減少6546人，今年更進一步大減1萬6880人，來到17萬5247人。

全國試務會表示，特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7389人；各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8336人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的應考服務需求，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，提醒申請應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

全國試務會提醒，114年國中教育會考考試日期為5月17及18日，將於4月11日寄發准考證。集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發。

而收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月14及15日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求。

考生如不及於上述第一階段勘誤時間完成資料勘誤，或於第一階段勘誤後有新增勘誤需求，請於5月17至18日每日考試期間，至考場試務中心辦理第二階段勘誤。

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