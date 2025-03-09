為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國中會考5/17、18舉行 17.5萬人報名創歷史新低

    今年國中教育會考有17.5萬人報名，4月11日寄發准考證。（資料照）

    今年國中教育會考有17.5萬人報名，4月11日寄發准考證。（資料照）

    2025/03/09 10:28

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今年國中教育會考已於昨（8日）完成報名，將於5月17及18日辦理考試。經全國試務會統計，全國18個考區及中國考場總報名人數計17萬5247人，較去年大減1.6萬人創歷史新低。全國試務會提醒，後續將於4月11日寄發准考證，若資料須更正，於4月14及15日提出申請。

    114年國中教育會考共17萬5247人報名，其中集體報名17萬3436人，個別報名1811人。報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬7421人，中投考區2萬7135人，及台北考區2萬201人。

    國中教育會考110年報名人數還有20萬2547人，111年減少3229人跌破20萬，降到19萬9318人，而112年則是19萬8673人，再減少645人，113年再跌至19萬2127人，減少6546人，今年更進一步大減1萬6880人，來到17萬5247人。

    全國試務會表示，特殊身分考生包含原住民、派外人員子女、蒙藏考生、回國僑生、港澳考生、退伍軍人、境外優秀科技人才子女，總報名人數7389人；各類特殊身分考生於各項入學管道報名時，須再行繳交相關證明文件，以供審核。

    另外，身心障礙及重大傷病考生總報名人數8336人，報考資格雖已於報名時審查，但考生申請的應考服務需求，仍須經考區試務會邀集身心障礙相關領域學者專家、特殊教育專業人員及其他相關人員組成審查小組，審查後再通知考生審查結果，提醒申請應考服務的考生應與所屬考區試務會保持聯繫，以獲得妥適的服務與照顧。

    全國試務會提醒，114年國中教育會考考試日期為5月17及18日，將於4月11日寄發准考證。集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發。

    而收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月14及15日，集體報名考生向所就讀國中提出勘誤需求，個別報名考生則向考區試務會提出勘誤需求。

    考生如不及於上述第一階段勘誤時間完成資料勘誤，或於第一階段勘誤後有新增勘誤需求，請於5月17至18日每日考試期間，至考場試務中心辦理第二階段勘誤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播