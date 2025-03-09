國民黨想用公投反制罷免 吳靜怡：恐引發意想不到的後果

國民黨試圖以公投反制罷免，吳靜怡指出，公投與罷免本質上不同，對藍白來說，將公投綁罷免有可能會讓社會對立更激化，若民眾對此不滿，反作用力也會更強。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/03/09 10:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對國民黨有32名立委面臨罷免，傳出國民黨試圖透過「公投」來反制罷免，國民黨主席朱立倫8日表示，目前有共識的是「反廢死」，而未來除了國民黨自立自強爭取支持，也會尋求各界合作，合作對象也包含民眾黨。對此政治評論員吳靜怡今日（9日）在臉書發文指出，公投與罷免本質上不同，對藍白來說，將公投綁罷免有可能會讓社會對立更激化，若民眾對此不滿，反作用力也會更強。

吳靜怡表示，國民黨現在面臨的罷免戰局，對於黨內35席第一階段罷免通過的立委來說確實是個兩難局面，黨中央若選擇全面死守，即動員所有資源抵制罷免，可能拖累穩定選區；若採「棄車保帥」，放棄部分選區以保核心利益，又可能擴大內部裂痕，影響2026、2028的大選佈局。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，徐巧芯、羅智強、葉元之、王鴻薇、牛煦庭、廖偉翔、羅廷瑋等人，都屬於高聲量但地方基礎薄弱的屬性，更缺乏像韓國瑜的「輔選影響力」，傅崐萁因涉嫌選舉中贈送修容組引發爭議，連累40多位立委參選人接受調查、加劇黨內危機，國民黨若再啟動公投，恐怕惹怒更多公民。

吳靜怡列出數據顯示，2021年四大公投的投票率僅41.1%，顯示國民黨在公投動員上的侷限性，此經驗表明公投未必能有效反制罷免，國民黨僅在新北市、台中市的「公投綁大選」等少數情況下，「同意」票略佔優勢，但整體支持度不足。而公投和罷免本質上不同，公投是反映民眾對議題的意見，罷免選舉，是聚焦於個人表現或爭議，將兩者綁在一起，可能可以提高整體投票，但如果引起民眾不滿，反作用力會更強。

吳靜怡也列舉藍白兩黨可能作為公投題目的議題，包括反對廢除死刑、縮短中配領身分證年限、推動不在籍投票或電子投票、取消公投舉辦頻率限制、反對台積電出走、重啟核四、反對萊豬進口、公投綁大選、三接遷離、兩岸和平協議。

吳靜怡認為，國民黨提出公投反制罷免的主要動機是為了提高議題能見度、動員支持者並影響選民情緒，激化不同意罷免的票數，這是一種多面向的政治策略，但實際效果難以預測，還可能帶來「選民困惑」或「社會對立」等意想不到的後果。她也坦言：「全台熱罷免要不要點燃？全看朱立倫和黃國昌的智商，相信一定不會讓大家失望。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法