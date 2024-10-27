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    小丑、麥當勞叔叔齊聚「搞鬼趴」 府中站今晚化身夜店舞池

    「府中搞什麼鬼」昨天舉辦踩街比賽，麥當勞叔叔萬聖節造型令大小朋友為之驚嘆。（記者陳奕劭攝）

    「府中搞什麼鬼」昨天舉辦踩街比賽，麥當勞叔叔萬聖節造型令大小朋友為之驚嘆。（記者陳奕劭攝）

    2024/10/27 14:48

    〔記者陳奕劭／新北報導〕萬聖節在即，新北市府經濟發展局今天（27日）在板橋區府中商圈舉辦「府中搞什麼鬼」系列活動，現場有音樂表演、集客活動、小丑表演，古風市集展示「群眾募資輔導計畫」12項新北產品，攤位一開市即聚集逛街人潮，「府中搞什麼鬼」活動將於晚上8點結束。

    今年的「府中搞什麼鬼」以「枋橋時代」為主題，昨天（26日）舉辦踩街比賽，出現精心打扮的「鹹蛋超人」、「麥當勞叔叔」、「肯德基爺爺」、「小丑」等，其華麗扮裝符合萬聖節應景主題，大小朋友都驚嘆連連，晚間的表演與市集更聚集不少人潮。

    「府中搞什麼鬼」今天在捷運府中站周圍設立市集，現場帶來歌手自彈自唱、長笛手、小提琴手表演、小丑等活動，攤位一開市即聚集逛街人潮，享受悠閒的日子，晚間舉行DJ Amos帶來的「國語作業簿」組曲表演，府中站將化身舞池，活動將於今晚8點閉幕。

    位於府中廣場的古風市集也展示「群眾募資輔導計畫」入選的12件產品，有探索宇宙2025天文曆、遠紅外線陶瓷按摩器夢想啟航桌遊體驗、香氛手作坊、Vtuber互動遊戲等，帶來不少客人體驗。

    「府中搞什麼鬼」昨天登場，鹹蛋超人與怪獸登場，吸引眾人目光。（記者陳奕劭攝）

    「府中搞什麼鬼」昨天登場，鹹蛋超人與怪獸登場，吸引眾人目光。（記者陳奕劭攝）

    「府中搞什麼鬼」昨天晚間舉辦表演，舞台前聚集人潮。（記者陳奕劭攝）

    「府中搞什麼鬼」昨天晚間舉辦表演，舞台前聚集人潮。（記者陳奕劭攝）

    「府中搞什麼鬼」晚間在府中站周邊設攤，吸引逛街人潮走動。（記者陳奕劭攝）

    「府中搞什麼鬼」晚間在府中站周邊設攤，吸引逛街人潮走動。（記者陳奕劭攝）

    古風市集展示「群眾募資輔導計畫」新北產品，攤位一開市即聚集逛街人潮。（記者陳奕劭攝）

    古風市集展示「群眾募資輔導計畫」新北產品，攤位一開市即聚集逛街人潮。（記者陳奕劭攝）

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