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    嘉義極淺層地震不斷 氣象署16:00說明

    嘉義今日發生極淺層地震。（中央氣象署提供）

    嘉義今日發生極淺層地震。（中央氣象署提供）

    2024/10/27 15:20

    首次上稿14:51
    更新時間15:20

    〔記者林志怡／台北報導〕嘉義中埔鄉今日下午2時19分、28分、56分發生極淺層地震，地震深度僅6公里不到，且芮氏規模分別達到4.8、4.5，包括嘉義、台南、雲林、高雄、彰化、南投、台中、台東、花蓮等縣市都有感，尤其台南、嘉義震度可達4級，中央氣象署將於下午4時召開記者會說明。

    中央氣象署指出，今日下午2時19分12.1秒、北緯23.42度，東經120.48度，即嘉義縣政府東南東方19.7公里處發生芮氏規模4.8的地震，地處嘉義縣中埔鄉，且地震深度僅5.6公里。

    此外，19分的地震後不久，相近位置再度發生地震。中央氣象署說明，另一次地震發生於下午2時28分45.7秒，位於北緯23.42度，東經120.48度，即嘉義縣政府東南東方19.3公里，芮氏規模達4.5，同樣位於嘉義縣中埔鄉，地震深度僅5.8公里。

    另於下午2時56分55.0秒，中埔鄉再度發生地震。中央氣象署表示，這次地震發生於北緯23.42度，東經120.5度，即嘉義縣政府東方21.3公里，芮氏規模達4.9，震央同樣位於嘉義縣中埔鄉，地震深度僅5.0公里。

    前2次地震間隔時間不到10分鐘，且嘉義、台南最大震度達4級，雲林也測得3級，另高雄、彰化、南投、台中、台東、花蓮等也有1到2級的震度。對於今日的地震情況，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前仍在研判地震資料中，細節預計於今日下午4時統一記者會說明。

    嘉義今日發生極淺層地震。（中央氣象署提供）

    嘉義今日發生極淺層地震。（中央氣象署提供）

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