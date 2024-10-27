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    高職女代收垃圾幫助家計 獲城隍廟慈善會助學表揚

    東吳高職幼保科學生羅妍雅（右）貼心又孝順，從小與中風的父親（左）相依為命。（記者丁偉杰攝）

    東吳高職幼保科學生羅妍雅（右）貼心又孝順，從小與中風的父親（左）相依為命。（記者丁偉杰攝）

    2024/10/27 14:48

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市城隍廟慈善會「清寒孝親獎楷模助學金」活動今年邁入第11年，今天表彰72位清寒家庭孝行優良學子，其中東吳高職學生羅妍雅，從小與中風的父親相依為命，為幫助家計，每天凌晨4點半起床，清運社區住戶委託代收的垃圾，以趕赴6點半的首班垃圾車，從不喊累，孝行感動人。

    羅妍雅就讀東吳高職幼保科二年級，在校身兼樂儀隊長及班長，她上台分享說，高一即開始代收垃圾，每個月平均代收約20、30戶鄰居的垃圾，雖然清潔隊垃圾車一週兩天停止清運，但她週一到週日天天不能歇，因為只要一天沒收，隔天的量就增加兩倍，再加上有些垃圾很重，所以很難在2小時內完成，因此只好天天收取，爭取時間及數量的分流，才能順利完成工作。

    羅妍雅不僅孝順貼心，也成熟懂事，國小時曾協助班上聽障同學陳昱均跟上課業進度，後來兩人高中又同班，兩人成了無話不說的好朋友，陳昱均今天特地上台感謝羅妍雅一路上的協助及相伴。

    羅父今天也騎著電動車到場，看到女兒羅妍雅貼心又孝順，讓他感動落淚。羅妍雅說，未來她想成為幼教老師賺錢養家，更想繼續念大學，開創不一樣的人生。羅妍雅分享完自己的成長經歷後，帶領全場一起律動唱跳「快樂的出航」，以此勉勵逆境天使，用樂觀正向的心，迎向未來。

    城隍廟慈善會說，今年共有72位逆境天使獲獎，其中大專院校組5名，每人可獲1萬2000元助學金；高中職組21名，每人可獲1萬元助學金；國中組19名，每人可獲7000元；國小組27名每人可獲5000元；11年來慈善會累計已發出近600萬元獎助學金，感謝善心人士默默捐助，讓孝行活動辦下去。

    羅妍雅（中）代收垃圾幫助家計，在台上享她的成長經歷。（記者丁偉杰攝）

    羅妍雅（中）代收垃圾幫助家計，在台上享她的成長經歷。（記者丁偉杰攝）

    嘉市城隍廟慈善會「清寒孝親獎楷模助學金」活動今年邁入第11年。（記者丁偉杰攝）

    嘉市城隍廟慈善會「清寒孝親獎楷模助學金」活動今年邁入第11年。（記者丁偉杰攝）

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