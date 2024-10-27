「好友港節」市集11/2華山園區登場 陸委會歡迎在台港人參加

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔和學員在雲林故事館前合影。（策進會提供）

2024/10/27 14:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會及台港經濟文化合作策進會11月2、3日將在台北華山文創園區舉辦「好友港節」市集，歡迎在台港澳人士踴躍參加；10月26、27日則舉辦「2024雲遊迴嘉：港澳同學歷史文化體驗營」活動，帶領20位來自各大專院校的港澳學生探訪雲嘉特色景點，領略台灣多元的歷史文化。

「港澳同學歷史文化體驗營」安排學生探訪雲林故事館、涌翠閣、虎尾鐵橋、布袋漁港及故宮南院等地，多數港澳學生第一次造訪雲林和嘉義，對於深度走訪歷史文化景點，皆充滿好奇，也對雲林故事館、涌翠閣留下深刻印象。

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陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔表示，台灣社會自由、民主、開放，具有海納百川、包容多元文化的豐富面貌，鼓勵同學多參與各式活動，接觸不同文化，領略台灣人文與自然之美，也可多結交朋友，拓展彼此視野，並歡迎同學把台灣當作第二個家，畢業後留台發展，實現理想，為台灣社會注入新活力。

蔡科長說，陸委會與策進會將持續舉辦「港澳學生畢業留台評點制講座」、「港澳學生就創業座談」、「台港澳學生職涯啟航培訓營」等各式活動，協助港澳學生融入台灣社會，並為留台發展預做準備。

香港來台就讀世新大學的王同學指出，雲林故事館的導覽老師以說故事的方式介紹各鄉鎮的歷史故事、草根文化與特色產品，非常有趣，令人印象深刻。

來自澳門就讀政治大學的林同學說，涌翠閣的日式歷史建築活化再利用，以及結合在地特色的文創商品，讓他想起故鄉澳門，除了葡式蛋塔，也有許多葡式風格的歷史建築，別有一番風情。

策進會規劃，11月2、3日將在台北華山文創園區舉辦「好友港節」市集，11月15日在中山大學的「港澳學生畢業留台評點制講座」，12月13日在桃園市舉辦「關懷港澳人士居留定居座談會」，歡迎在台港澳人士踴躍參加。

陸委會及台港經濟文化合作策進會11月2、3日將在台北華山文創園區舉辦「好友港節」市集。（圖取自策進臉書）

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